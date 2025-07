El enfrentamiento entre la congresista María Acuña y Carlos Bruce, alcalde de la Municipalidad de Surco, por la presunta invasión de un área pública, se acentuó sin que las partes muestren alguna concesión.

María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, negó alguna apropiación ilegal y aseguró que la ocupación del área fue consecuencia de un acuerdo entre vecinos, antes que ella adquiriera el inmueble.

Sin embargo, admitió que no dispone de la documentación que sustente su derecho sobre los 110 metros cuadrados que forman parte del parque.

“Yo no he estado en esa negociación; yo he comprado el bien a un propietario anterior. Soy una mujer de buena fe”, declaró a Canal N.

“Yo le invito al alcalde a que vaya y hable con el presidente del parque. Hay que resolver los problemas conversando, no salir a hacer escándalos”, sostuvo.

ALCALDE

En su momento, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, se ratificó en su postura alegando que “es un hecho demostrado” que María Acuña viene ocupando un espacio público de forma ilícita.

“Con relación al pedido de rectificación que me ha demandado la señora congresista Acuña, debo afirmar que no tengo nada de qué rectificarme. Es un hecho demostrado que su vivienda ocupa terreno público invadido. Si ella era consciente de este hecho no lo sé pero nosotros hemos dicho la verdad.”, escribió en X.

Bruce evalúa ser candidato a la Municipalidad de Lima.

De otro lado, el Concejo Municipal de Surco aprobó por unanimidad una moción que respalda la posición de Bruce: que Acuña abandone voluntariamente el espacio público que ocupa en un parque de la urbanización Los Álamos de Monterrico.