La congresista María Grimaneza Acuña Peralta presentó su renuncia irrevocable a Alianza para el Progreso (APP), agrupación política en la que militó durante varios años y que es liderada por su hermano, César Acuña. La legisladora comunicó su decisión mediante una carta enviada al secretario general del partido, Luis Valdez Farías.

En el documento, Acuña explicó que evaluó su permanencia dentro de la organización antes de tomar la decisión de retirarse y señaló que su salida responde a las condiciones en las que desarrolló su participación política durante los últimos años.

Cuestiona dinámica interna del partido

En su carta, la congresista sostuvo que la democracia interna debe garantizar condiciones equitativas para todos los afiliados. Además, indicó que la falta de estos principios afecta la confianza de quienes forman parte de una organización política.

“Durante muchos años milité con convicción, lealtad y compromiso, contribuyendo al fortalecimiento del partido y respaldando sus principios, objetivos y propuestas. Sin embargo, con el transcurso del tiempo he sido objeto de un constante relegamiento en los espacios de participación y de toma de decisiones”, señaló en el documento.

Acuña afirmó que una organización política debe promover la igualdad de oportunidades, la transparencia y la meritocracia entre sus integrantes. Según explicó, cuando estos elementos no se aplican de manera efectiva se limita la participación de los militantes.

“Estoy convencida de que la democracia interna debe garantizar igualdad de oportunidades, transparencia, respeto y meritocracia para todos sus militantes. Cuando estos principios dejan de aplicarse de manera efectiva, se debilita la confianza en la organización y se vulnera el derecho legítimo de sus afiliados a participar en la vida política en condiciones de equidad”, expresó.

Continuará con labor pública fuera de APP

En la parte final de su carta, la congresista indicó que su decisión busca mantener coherencia entre sus convicciones y su desempeño en la función pública. Asimismo, sostuvo que tomó la medida en respeto a su trayectoria y a las personas que respaldaron su trabajo político.

“Por respeto a mis principios, a mi trayectoria y a los ciudadanos que han depositado su confianza en mi trabajo, reafirmo mi renuncia con la convicción de que el servicio público exige coherencia entre los valores que se proclaman y las acciones que se practican”, manifestó.

Pese a su salida de APP, María Acuña señaló que continuará trabajando por el desarrollo de Lambayeque y del país. La legisladora dejará de formar parte del partido con el que llegó al Congreso y en el que permaneció durante varios años.