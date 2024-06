La procuradora general del Estado, María Caruajulca, denunció que la computadora de su despacho fue formateada por orden de su antecesor, Javier Pacheco. Señaló además, que ello ocurrió cuando él ya no era titular de la Procuraduría General del Estado.

El hecho ocurrió el 24 de mayo último, cuando María Caruajulca Quispe pidió al área de soporte técnico de la entidad habilitar sus credenciales y firmas en la computadora de su despacho. La especialista de dicha unidad se percató que la máquina “se encontraba levantando el sistema Windows”, lo cual reportó a la procuradora.

Joe Agurto, asistente de soporte, indicó que en la mañana de ese día había formateado la computadora por orden de Javier Pacheco, pues le pidió que eliminara y formateara el equipo de cómputo.

“Me informan que no lo podían hacer (habilitar credeciales) porque la máquina estaba formateada. Entonces, yo le pregunto quién la formateó, y mandan a llamar a una persona que lo formateó, era un joven. Le digo: ‘¿me puedes explicar por qué la formateaste? Y me informó que había sido por orden directa del Dr. Javier Pacheco cuando ya no era procurado r. Es materia de una investigación”, señaló.

La Procuradora denunció el hecho ante la Policía Nacional, en cuya acta se señala que el exprocurador habría verificado “que la computadora había sido formateada correctamente”.

María Caruajulca subrayó que la información contenida en dicha computadora “es propiedad del Estado”, por lo que no podía ser formateada sin dejar una copia de respaldo.

Al respecto, Javier Pacheco indicó que solo mandó a borrar sus claves personales, como el acceso a su correo.

