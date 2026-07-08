La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo una videollamada con la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, para felicitarla por su triunfo en la segunda vuelta presidencial. El encuentro fue difundido por la Oficina de la Presidenta Electa, cuenta creada para informar sobre las actividades que realiza Fujimori durante el periodo de transición previo a su asunción del cargo el 28 de julio.

Durante la conversación, ambas intercambiaron mensajes sobre la situación política de la región y el resultado de las elecciones peruanas. La dirigente venezolana expresó su respaldo a la presidenta electa y destacó el resultado obtenido en las urnas.

“Tu lucha y la lucha del Perú es nuestra lucha y nuestra causa. Son décadas que hemos estado recorriendo este camino juntos y al final, como tantas veces yo te lo he dicho y le he dicho a los venezolanos, esta es una lucha espiritual, al final el bien se impone sobre el mal”, afirmó.

Machado también recordó que respaldó públicamente la candidatura de Fujimori durante la campaña electoral. Días antes de la segunda vuelta del 7 de junio, ambas ya habían sostenido una videollamada para intercambiar opiniones sobre la coyuntura política de ambos países.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada de la lideresa venezolana María Corina Machado, ocasión en la que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano por los recientes terremotos. María Corina Machado la felicitó por su elección y le reiteró su respaldo en… pic.twitter.com/B7gVOJBHMl — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

Fujimori expresó solidaridad con Venezuela

En otro momento del diálogo, la presidenta electa envió un mensaje de apoyo a la población venezolana afectada por los terremotos registrados el 24 de junio. Además de expresar sus condolencias por las víctimas, indicó que desde el Perú se viene acompañando a los damnificados mediante ayuda y muestras de solidaridad.

Al referirse a esa situación, Fujimori señaló que mantiene presentes a las familias afectadas por la emergencia. “Mi profunda solidaridad al pueblo venezolano por tantas vidas que se han perdido y las tantas familias afectadas. Desde el Perú hemos enviado un poco de apoyo, pero sobre todo oración y pidiendo al Señor fuerza y esperanza para lograr esta reconstrucción”, expresó.

La presidenta electa también agradeció el respaldo que recibió de Machado durante su cuarta candidatura presidencial. Asimismo, sostuvo que quienes ejercen funciones públicas asumen sacrificios personales, pero señaló que el respaldo ciudadano le permitirá servir al país desde la Presidencia.

Horas después de la videollamada, Fujimori compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la trayectoria de la dirigente venezolana.

“Hoy tuve una emotiva llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar”, publicó.