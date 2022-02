Legisladores de diferentes bancadas, personalidades políticas y exautoridades rechazaron el maltrato que dio la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, hacia la alcaldesa del distrito de Ocoña (región Arequipa), Marilú Janeth Gonzales Porras.

Legisladores de Perú Libre como Guido Bellido y Jaime Quito señalaron que Alva Prieto no debió tener esa conducta frente a la alcaldesa, quien fue a la representación nacional para exponer la problemática de su localidad.

“Mi solidaridad con la señora alcaldesa de Ocoña Marilú Janeth Gonzáles Porras de la región Arequipa. Nadie tiene derecho a maltratar, menos en el Congreso de República, a quienes acuden en representación de sus pueblos”, escribió en sus redes sociales.

“La Presidenta del Congreso se equivoca al maltratar verbalmente a la alcaldesa de Ocoña, Marilú González y debe rectificarse públicamente. Las autoridades municipales que ven postergados los proyectos de desarrollo local y exigen atención, merecen respeto”, indicó Quito Sarmiento en Twitter.

Por su parte, el representante de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, indicó que Alva no representa al resto de legisladores. “Solidaridad con la alcaldesa que sufrió el maltrato de la señora Alva. Está presidencia del Congreso no nos representa”, señaló.

En esa línea, los exministros Violeta Bermúdez y Ricardo Cuenca, quienes presidieron la presidencia del Consejo de Ministros y la cartera de Educación, respectivamente.

“El respeto y la capacidad de escuchar son ingredientes esenciales del diálogo democrático. La congresista María del Carmen Alva debe pedir disculpas a la alcaldesa y a todo el país”, escribió Bermúdez.

“La política, así como las relaciones cotidianas, se debe construir sobre la base del reconocimiento del otro como un interlocutor válido”, aseveró en sus redes sociales Cuenca.

Otra de las voces críticas hacia la titular del Parlamento fue la de Víctor Villar, quien preside Remipre, organización representativa gremial de las municipalidades del Perú, quien afirmó que se deben respetar a todas las autoridades.

“La alcaldesa de Ocoña fue cortada es un intervención. Nosotros somos un gremio dialogante, pero se necesita respeto de todas las autoridades. Espero que estos decretos de urgencia no sean declarados inconstitucionales”, dijo al programa “No hay Derecho”.

El incidente

La tarde de ayer, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva (Acción Popular), protagonizó un incidente durante una reunión entre parlamentarios con autoridades urbanas al exigir “respeto” a Marilú Janeth Gonzales Porras, alcaldesa del distrito de Ocoña, de la región Arequipa.

En un inicio, Gonzales Porras mostró su indignación por un proyecto de ley impulsado por la Comisión de Constitución que, a su juicio, perjudicaba en el desarrollo de obras de construcción en su localidad.

Sin embargo, la alocución de la burgomaestre fue interrumpida por Alva Prieto al considerar que sus palabras le “faltaban el respeto” a la representación nacional.

“Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, esta reunión... usted está aquí en mi casa, le exijo respeto, esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, de diálogo...yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar”, sostuvo la titular del Parlamento.

La reacción de Alva

Luego de que el incidente empezara a circular en redes sociales y generara rechazo en diferentes sectores, desde las redes sociales de Alva Prieto se compartió un video en el que la propia alcaldesa de Ocoña señalaba que este impase había sido superado y que había mantenido una reunión en buenos términos con la presidenta del Parlamento.

“Según lo que he conversado posteriormente con ella, ella me ha dicho que confiemos en ella y solo les pido que siga trabajando por el pueblo y diosito me la ilumine”, manifestó Marilú González en un video compartido desde la cuenta de Twitter de la presidenta del Congreso.