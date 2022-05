La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuestionó la realización de los Consejos de Ministros Descentralizados por parte del Gobierno, al señalar que son eventos donde participan “portátiles” y que sirven para que se critique a los parlamentarios y promover la Asamblea Constituyente.

“Me he reunido hasta con diez alcaldes y todos, distritales y provinciales, incluyendo gobernadores regionales, y me han informado cómo ha sido la reunión descentralizada aquí en Huancavelica y entre ellos, sobre otras regiones”, comentó en declaraciones a RPP.

“Me dicen lo que ya me habían dicho los congresistas de la región. No entran dirigentes, llevan portátiles, entra la gente que solo ellos quieren. No hay acuerdos ni compromisos, por eso es que no hay actas. Entiendo que solo hay una de once porque no hay compromisos y el Gabinete, el primer ministro solo se encargan de hablar de la Asamblea Constituyente y hablar mal del Congreso”, agregó.

Cabe recordar que la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, solicitó el 5 de mayo al primer ministro, Aníbal Torres, que se transparente información sobre los ocho primeros consejos de ministros realizados fuera de Lima, así como la entrega de las actas de estas reuniones del Gabinete. Esto hasta la fecha no recibe respuesta.

“La realidad es que sirven para hablar mal del Congreso, hablar de la Asamblea Constituyente y lamentablemente la gente se siente muy defraudada, muy molesta porque ve que no arreglan los problemas de la región”, aseveró la titular del Parlamento.

VIDEO RECOMENDADO

Zamir Villaverde: Difunden primer audio con Bruno Pacheco