La congresista de Acción Popular y expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunció que denunciará ante la Comisión de Ética a su colega Jorge Flores Ancachi por recortar el sueldo a los trabajadores de su despacho tras conocerse un audio donde les dice que “había quedado claro, iban a apoyar con el 10% (de su sueldo)”.

“Condeno cualquier acto de abuso laboral. El recorte de sueldo no tiene justificación. El congresista Flores Ancachi, que siempre habla como mi enemigo, pretende manchar mi honra con una declaración absurda. Presentaré la denuncia ante la Comisión de Ética. La lampa no se mancha”, indicó desde su cuenta de Twitter la extitular del Parlamento.

En parte de la grabación, que fue difundida por el programa Cuarto Poder, el legislador menciona que su colega Alva realizaría el recorte de sueldo a sus trabajadores, pero a los que son de completa confianza y que no la denunciarán.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50%. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, indica el parlamentario a sus trabajadores, que lo grabaron el pasado 12 de enero.

En otro momento, Flores Ancachi detalla que uno de sus trabajadores le ha entregado mil soles de su salario sin ningún problema.

“Si están acá ustedes, fuera de la chamba que hayan podido hacer o no, porque Rony no hizo ni m..., el que chambeó fue su hermano. Rony creo que me alcanzó mil, mil soles, no sé, mi esposa lo tiene anotado”, se le escucha decir.

El parlamentario acciopopulista fue uno de los viajó a China con el auspicio de una empresa privada. Antes de ese periplo fue detenido en el aeropuerto por no presentarse en una audiencia judicial en Puno.

