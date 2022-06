La congresista Norma Yarrow (Avanza País) se pronunció sobre los audios filtrados de la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), en donde habla sobre una posible vacancia al jefe de Estado, Pedro Castillo, y asegura que las Fuerzas Armadas están del lado del Legislativo.

La parlamentaria tuvo una escueta respuesta al ser consultada por dichas grabaciones y solo atinó a marcar distancia de lo mencionado por Alva Prieto.

“Ese es problema de la presidenta (del Congreso) no de nosotros. Cada quien sabe lo que habla”, declaró para la prensa

En un primer audio difundido por el periodista Eloy Marchán se oye a la titular del Parlamento asegurar que, desde la Comisión de Constitución, le indicaron que las elecciones, en caso se destituya a Castillo Terrones, serían solo presidenciales.

“El Congreso no se va. Sí, nosotros haremos un informe. También Patty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera, ya lo tiene listo. No va a pasar eso, nosotros no tenemos que desaparecer”, se escucha en la grabación.

En un segundo material, publicado el último lunes, María del Carmen Alva asegura que tiene a las Fuerzas Armadas de su lado en caso quieran vacar al mandatario y en el escenario que él quiera cerrar el Legislativo.

“Quieren cerrar el Congreso, pues estamos acá. Antes, las Fuerzas Armadas se tomaron la foto con Vizcarra porque estaban con él, ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros”, menciona en el audio, haciendo referencia a la fotografía que se tomó Martín Vizcarra tras la disolución del Legislativo.

Respuesta de Alva

Tras la publicación de este segundo material, María del Carmen Alva se manifestó en sus redes sociales y aseveró que dicho audio fue grabado de manera ilegal, está fuera de contexto y fue editado.

“Rechazo y condeno un segundo audio grabado ilegalmente, que está fuera de contexto y editado. Conversaciones basadas en el debate constitucional, con referencia a las FF.AA. es porque ellas no avalarían un potencial cierre inconstitucional del Parlamento”, escribió en su cuenta de Twitter.