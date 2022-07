La saliente presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), se pronunció sobre las diversas críticas que recibió durante su gestión en el Parlamento.

La acciopopulista aseguró que no opinó sobre una posible vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, pese a los audios filtrados donde se le escucha hablar sobre la destitución del jefe de Estado.

La parlamentaria indicó que ella no estuvo de acuerdo con las dos mociones de vacancia que se presentaron, pues consideró que no era el momento correcto para hacerlo al no haber consenso.

“Nunca he opinado sobre la vacancia. Las dos vacancias que se han presentado yo no he estado de acuerdo con el momento, no tenían consenso ni se habían conversado y ellos lo saben”, declaró en Canal N.

En otro momento, Alva hizo una autocrítica a su gestión en el último año y consideró que no tuvo mucho diálogo con la bancadas parlamentarias, además de la poca relación con la prensa.

“(¿Cuál es su autocrítica?) creo que haber podido tener un poquito más de diálogo en general con todas las bancadas porque el trabajo de la Presidencia no solamente es dirigir ese trabajo, sino el tema administrativo, que te consume demasiado, poder haber tenido más diálogo con toda la prensa y más sesiones descentralizadas hubiera querido hacer”, dijo.

Asimismo, se refirió a otro audio filtrado en el que se le oye decir que las Fuerzas Armadas están de su lado en caso Castillo Terrones hubiera buscado cerrar el Legislativo.

“Lo de las Fuerzas Armadas fue en un contexto en el que estaban diciendo que podían cerrar el Congreso y yo dije: ‘las Fuerzas Armadas no se van a prestar para un cierre del Congreso inconstitucional’. No los conozco”, afirmó.

Audio filtrado

Como se recuerda, en un audio filtrado en mayo se le escucha decir a la titular del Parlamento hablar sobre proyecto de ley para el adelanto de elecciones presidenciales que sería elaborado por la Comisión de Constitución que presidió Patricia Juárez (Fuerza Popular).

“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo. (...) Nosotros sacaremos un informe, también ‘Pati’ Juárez iba a sacar una ley”, dijo Alva Prieto en el audio.