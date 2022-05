Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), arremetió contra el gobierno de Pedro Castillo, al ser consultada por si este debería terminar debido a los graves cuestionamientos en su contra.

“¿Los ciudadanos tenemos que tolerar cinco años de incompetencia y actividades de corrupción?”, afirmó.

CRÍTICA

En entrevista con Exitosa, la exmagistrada recordó que el modelo constitucional establece mecanismos como la vacancia por incapacidad y destitución por infracción a la Constitución.

“¿Vamos a seguir con esta situación de falta de capacidad? ¿Con el nombramiento de funcionarios no idóneos? Es una mala gestión la que se está haciendo. Existen mecanismos, pero no se activan o no hay voluntad (del Congreso)”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a la propuesta de un referéndum para convocar a una asamblea constituyente.

“Es una gran distractor (la iniciativa) para no dirigir la mirada de su incompetencia y temas de corrupción, levantando un tema que ya está zanjado por el Congreso”, señaló la exintegrante del TC.

Finalmente, consideró que invocar a una constituyente no solucionará la vida de los peruanos.

“Definitivamente no es necesario cambiar la Constitución”, apuntó.