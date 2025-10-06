La congresista Maricarmen Alva (Acción Popular), presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de la Reforma Integral del Sistema de Justicia del Congreso, viajará a Italia para participar en la 144ª Sesión Plenaria de la Comisión de Venecia.

La acciopopulista estará los días 9 y 10 de octubre en la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, en Venecia, Italia, como respuesta a una invitación que recibió de la Comisión de Venecia, un organismo consultivo del Consejo de Europa reconocido internacionalmente por su labor en el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia.

En Arequipa realizamos la 4.ª sesión descentralizada de la Comisión de Reforma de Justicia. Recogimos propuestas y escuchamos demandas ante la grave crisis judicial en el sur, con hasta 200 quejas diarias. Avanzamos hacia una reforma seria, integral y descentralizada. pic.twitter.com/zUpB8EBnbe — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) September 26, 2025

SUSTENTO

Durante la sesión plenaria se debatirá el proyecto de opinión sobre la reforma del Ministerio Público elaborado por la Comisión de Venecia, solicitud de la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La hoy suspendida fiscal supremo había solicitado asistencia técnica internacional para garantizar que las propuestas legislativas cumplan con los estándares democráticos y fortalezcan la independencia del sistema de justicia.

Cabe precisar que la visita de la legisladora María del Carmen Alva es la continuidad del diálogo que se inició en Lima el 31 de julio pasado, cuando sostuvo una reunión oficial con la delegación de la Comisión de Venecia en el Congreso de la República del Perú.

En ese encuentro se presentó el trabajo desarrollado por la comisión parlamentaria y la proyección de su informe final con la propuesta integral de reforma del sistema de justicia.

“Este es un paso fundamental para asegurar que la reforma de nuestro sistema de justicia sea sólida, moderna y armoniosa con las mejores prácticas internacionales. La colaboración con la Comisión de Venecia nos permitirá consolidar un marco institucional que garantice una justicia efectiva e imparcial para todos los peruanos”, afirmó Maricarmen Alva.