Correo reveló que familiares de dirigentes y alcaldes de Somos Perú figuran en las primeras ubicaciones de la lista a la Cámara de Diputados, ¿no es esto una “dedocracia” que afecta a los partidos?

Todos han pasado por una elección interna partidaria (...) Por ejemplo, Ana Li, hermana de la presidenta del partido (Patricia Li), no es la primera vez que postula. Su afiliación viene desde 2010. En el caso de Rennán, hijo de Rennán Espinoza, ha postulado antes. Es más, ha tenido un cargo como alcalde, y desde que postuló a la alcaldía, se mantiene como un afiliado de Somos Perú. En el caso de Pilar Mendoza, hija del alcalde de Carabayllo, no es la primera vez que postula. Desde que cumplió los 18 años se afilió al partido y es la segunda vez que postula.

¿Qué opinión tiene de la secreta reunión del presidente José Jerí con el empresario chino Xhihua Yang?

Él ha hecho un mea culpa, no por la falta de transparencia sino por la forma en la que se ha reunido. Yo recojo sus palabras en las que dice: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”. Yo le agregaría mi dicho: “Al final, la verdad siempre sale a la luz”. Lo que a mí me ha quedado claro es que definitivamente a él le encanta comer chifa (...). Lo más importante es que tengamos claro, a través de sus palabras, que hay disposición de transparentar cuál fue el motivo de la reunión.

El congresista Héctor Valer ha acusado al presidente de ser parte de un entramado de corrupción...

Creo que hemos escuchado al congresista Valer a título personal, no como el vocero de Somos Perú (...) Es probable que lo que quería era asomarse y ser parte nuevamente del Ejecutivo. Probablemente, al no haber recibido la atención que esperaba del presidente José Jerí, ahora lanza ese tipo de calificativos que distan totalmente de la forma de hacer política que desarrollamos en Somos Perú.

La presidenta de partido, Patricia Li, cobró S/544 mil de fondos públicos en 3 años, según datos de la ONPE, ¿considera que es justo que reciba una remuneración así de alta?

La presidenta de nuestro partido percibe ese sueldo honorario por una decisión que ha tenido el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) del partido. Ella está entregada 24/7 a las labores partidarias. Inclusive, se podría decir que hasta atenta contra su propia salud porque pone siempre por delante los intereses del partido que los suyos.

Marie Ayasta