Luis Miguel Caya Salazar formuló una tacha ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 contra la postulación presidencial de Mario Vizcarra, candidato de Perú Primero, al señalar que registra una condena por peculado en 2005, lo que —de acuerdo con la legislación actual— le impediría participar en el proceso electoral.

El recurso invoca el artículo 107, literal j), de la Ley Orgánica de Elecciones, modificado por la Ley N.º 30717, el cual prohíbe postular a quienes cuenten con una condena firme por delito doloso sancionado con pena privativa de libertad.

Mario Vizcarra consignó en su hoja de vida que en 2005 fue condenado por el delito de peculado y que actualmente se encuentra rehabilitado.

Dicho recurso argumenta que la rehabilitación penal no elimina el impedimento para postular, al tratarse de un delito doloso cometido contra la administración pública.

La tacha se interpuso luego de que el Jurado Electoral Especial admitiera la candidatura sin observar este aspecto. En el documento también se citan los artículos 31 y 35 de la Constitución, que establecen las condiciones y requisitos para el ejercicio de cargos públicos.