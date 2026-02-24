Tras conocerse el formato del debate y los candidatos participantes, el postulante presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, publicó un mensaje en la red social X, donde confirmó que el próximo 25 de marzo debatirá con Keiko Fujimori.

En su publicación, indicó que el debate estará centrado en el tema de la corrupción. “En el debate del 25 estaré frente a Keiko Fujimori para hablar de corrupción. Me escuchará fuerte y claro, no queremos más pactos mafiosos”, escribió.

“Sabemos que odia a Martín por cerrar el Congreso que ella usaba a su favor”. Además, agregó: “Nosotros vamos con la verdad y las manos limpias”, agregó.

El pronunciamiento fue realizado después de revelarse cómo quedará conformado el debate presidencial y los encuentros establecidos entre los candidatos.

#Voto2026 Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero: "En el debate del 25 estaré frente a Keiko Fujimori para hablar de corrupción. Me escuchará fuerte y claro"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/IdqZ75Fuy2 — Canal N (@canalN_) February 23, 2026

Debate Presidencial 2026: Estos serán los temas, bloques y moderadores

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el debate presidencial 2026 se realizará de manera presencial en el Centro de Convenciones de Lima.

El encuentro se desarrollará en dos fases:

Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo.

23, 24 y 25 de marzo. Segunda jornada: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril.

En cada fecha participarán 12 candidatos, organizados en cuatro grupos de tres. El orden de intervención será definido por sorteo.

Temas centrales por jornada

El JNE precisó que cada fase tendrá ejes temáticos diferenciados:

Primera jornada

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Integridad pública y lucha contra la corrupción.

Segunda jornada

Empleo, desarrollo y emprendimiento.

Educación, innovación y tecnología.

Cuatro bloques con tiempos definidos

La dinámica del debate estará dividida en cuatro bloques:

Bloque 1: Exposición de propuestas.

1 minuto de intervención.

2 minutos y 30 segundos para comentarios y preguntas.

Bloque 2: Participación ciudadana con preguntas desde distintas regiones del país.

1 minuto y 30 segundos para responder.

Bloque 3: Desarrollo de un eje temático clave.

1 minuto de exposición.

2 minutos y 30 segundos para comentarios y preguntas.

Bloque 4: Mensaje final.

1 minuto por candidato.

Según el organismo electoral, el formato busca garantizar igualdad de condiciones para todos los postulantes.

Moderadores y transmisión oficial

El debate contará con los siguientes moderadores:

Primera jornada: Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

Claudia Chiroque y Fernando Carvallo. Segunda jornada: Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

La transmisión se realizará desde las 20:00 horas a través de JNE Media, la multiplataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones.