Mario Vizcarra Cornejo dice que cuando viaja al interior del país, a diferencia de sus contrincantes, es bien recibido y se muestra confiado en pasar a la segunda vuelta.

En entrevista con Correo, el candidato presidencial de Perú Primero califica como acto de humillación la difusión de las fotografías de su hermano Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo.

El candidato presidencial Mario Vizcarra señala que está ubicado ideológicamente en el centro. (Foto: Eduardo Cavero/GEC)

¿Dónde está ubicado ideológicamente? ¿Es un candidato de derecha, de izquierda o de centro?

Soy un poco de reacio para encasillarme. Mi percepción es un partido y un gobierno pragmático y, que pretenda ser lo más justo posible en su decisiones. Cualquier decisión que tome una persona y más aún un presidente, siempre va a afectar a un grupo y va a beneficiar a otro en el amplio sentido de la palabra. Si tú quieres meter presupuesto, digamos, a educación fuerte del 8% o 10% vas a tener que descuidar salud e infraestructura y al revés.

¿Hay algún candidato con el cual se alinee más?

Para que sea más entendible, de centro, representamos un partido de centro. Habrá decisiones que algunos lo tomarán como de derecha, por ejemplo, un respeto irrestricto a la democracia, a la inversión privada controlada para evitar problemas de monopolios o atentados contra el medio ambiente, entonces podrán decir que son de derecha. Y por otro lado, una protección para los sectores más vulnerables, incluyendo la posibilidad de otorgar bonos en forma excepcional cuando la situación lo amerite y lo vamos a hacer.

¿Tendría alguna coincidencia con un candidato con Alfonso López Chau?

Tiene que haber coincidencias, incluso hay coincidencias con sectores de la derecha. Hay gente que la derecha dice el mercado determina los precios. En ese aspecto tenemos algunas coincidencias, con la diferencia que no dejamos todo a la mano a la mano del mercado. Y la izquierda, nosotros somos defensores de los derechos humanos, de los derechos laborales, de respecto al medio ambiente que seguramente sectores en la derecha no va a ver. Por eso digo, los aspectos que tenemos claros los tomamos de izquierda y la derecha, considerando de que el centro es la mejor opción, la más equitativa y la más justa.

¿Qué opina de la campaña que hacen candidatos como César Acuña que asisten a “entrevistas” con algunos streamers?

Por el pasado reciente de esos partidos, considero que no les interesa llegar a la presidencia, porque ellos han demostrado, más aún en este en este periodo del Parlamento, en que pueden gobernar desde el Congreso. Entonces, por eso llevan candidatos que claramente no tienen ninguna opción presidencial. Hablo candidatos presidenciales porque saben de que con una publicidad agresiva como la que estamos viendo o algo pues realmente este atosigante, confían en que van a lograr varios escaños y para ellos es suficiente porque vemos que pueden gobernar así. Ahora, las campañas publicitarias son totalmente fuera de la realidad peruana. Y debo precisar de que los partidos que están ahorita en el Congreso tienen muchas ventajas porque los municipios que tenemos por lo menos en Lima, son afines a esos partidos. Y por eso vemos que en zonas, por ejemplo, como Miraflores, San Isidro, son zonas que están invadidas por publicidad de esos partidos y cuando nosotros hemos querido poner una publicidad ahí, nos han retirado, nos han puesto multas, nos han impedido.

Mario Vizcarra cuestionó la campaña que realiza César Acuña. (Foto: GEC)

¿Quiénes son esos candidatos no presidenciales?

Por ejemplo Acuña, todo el mundo lo ve como un cómico y él se esfuerza mucho en que le pongamos ese letrero. La cantidad de disparates que dice a cada rato hacen que los peruanos no lo vean como una persona, como un presidente. Sin embargo, a él no le interesa eso. Pone personas que seguramente tienen algunos atributos, en todo el Perú que pueden ser elegidos como congresistas y para él, bajo su perspectiva que creo que es así, le es suficiente. Desde la época que subió Dina Boluarte como presidenta, es uno de los líderes que ha puesto y depuesto ministros ha sido Acuña.

¿Y el señor Rafael López aliaga?

En la misma onda. Ahora, él cree que va a ser presidente.

¿No cree que tiene posibilidades de pasar a segundo vuelta al ser uno de los que lidera las encuestas?

Creo que no, creo que no va a pasar la segunda vuelta porque nos tiene acostumbrados a tener propuestas disparatadas, desde la época de alcalde. Tenemos pues para nombrar más de 10 como “el hambre cero”, “el dron que dice que dice detente o disparo” y las obras inconclusas. No hay una obra importante y reto a quien quiera, no hay una obra importante que ha sido terminada por él en su periodo de alcalde. Comenzó con el tema de la playa que iba a ser ejemplo de Sudamérica y era una piscina.

¿La candidatura de Keiko Fujimori es un peligro considerando los antecedentes de los últimos años?

Creo que el fujimorismo y Keiko Fujimori son lo suficientemente inteligentes como para aceptar de que su opción es ser (un peligro). Creo que en el 2021, el profesor Pedro Castillo fue fabricado por ellos porque consideraron que era un rival fácil de ganar y por eso es que nunca apareció. Y al final lo levantan, esa es mi percepción. Y finalmente cae derrotada por Castillo y creo que fue su última y tercera derrota. Ella debió darse cuenta que no tiene opción.

Hay expertos que sostienen que podría engañar al electorado con la figura de Martín Vizcarra que aparece en los banners, ¿qué puede decir al respecto?

Realmente es insultar al pueblo peruano haciendo creer que es un engaño. Don voy la gente me dice “Señor Vizcarra, usted va a indultar a su hermano Martín. Cuénteme cómo está Martín Vizcarra. Cuénteme cómo está en la cárcel”. El pueblo peruano sabe que Martín está preso. Entonces, ¿cómo podemos decir que va a ser engañado diciéndole de que no candidateo yo, sino es Martín Vizcarra?

Mario Vizcarra se afilió a Perú Primero en 2024. Foto: Perú Primero

¿Qué tan seguido visita a su hermano?

Por lo menos una vez por semana. Él ha sido puesto en prisión el 26 de noviembre del 2025. Y en los primeros días había mayor flexibilidad, había la posibilidad de visitarlo tres veces por semana. Ahora estamos en estado de emergencia y eso ha limitado también la visitas a todos los penales, incluyendo a Barbadillo.

¿Cómo se encuentra él anímicamente?

A mí me sorprende su fortaleza. Y yo como hermano mayor desde que incluso le dictaron prisión preventiva el 13 de agosto del año pasado, yo iba con el ánimo de darle fortaleza, darle optimismo. Y resulta, por supuesto, en las condiciones tan dramáticas en la que Martín fue privado de su libertad, sin embargo, él terminaba dándome el optimismo, la fortaleza y la esperanza de que es una cosa pasajera y que tenga todas las fuerzas para conducir el partido ahora como candidato a la presidencia.

¿Le ha dado alguna recomendación para la campaña?

Simplemente que me acerque mucho más al pueblo porque él en su gobierno estuvo muy identificado con el pueblo, la mayoría provinciano y con la juventud también. Es un segmento muy pegado a Martín Vizcarra que yo continúo esa tarea de estar cerca a ello y por eso es que continuamente estoy viajando a provincias.

¿Él cree que va a pasar a segunda vuelta?

Estamos muy confiados, muy optimistas que así sea. A pesar de que las encuestas dicen lo contrario, nosotros consideramos que por nuestro recorrido en todo el Perú, creemos de que estamos con grandes posibilidades de estar en segunda vuelta.

Hace poco hubo una exposición pública de fotos de expresidentes presos en Barbadillo, ¿qué sintió cuando vio esas fotos?

En realidad es algo inédito. Nunca antes se ha tomado esa acción y es parte de la persecución política que ya no basta con que hayan puesto a Martín Vizcarra preso injustamente, sino que dentro también del penal hay que humillar, hay que maltratarlo injustamente y exageradamente. Y recordemos que también cuando él se somete a una una operación renal, al día siguiente de la operación fueron y lo encadenaron a la cama del de la clínica, cuando ya ha estado otras veces en la clínica y nunca lo encadenaron. Lo operan una noche y al día siguiente a las 7 de la mañana, por orden superior, lo encadenas. Eso sirvió para demostrar el nivel de acciones tan canallescas, de personas que que no le perdonan a Martín haberse enfrentado a los partidos y grupos de poder. Y lo que no esperaban era una reacción tan masiva de incluso de opositores políticos, de periodistas que se pronunciaron a favor y deploraron esa esa acción, incluyendo la Defensoría del Pueblo, que como sabemos no son afines a nuestro partido.

¿Fue intento de humillar a Vizcarra?

Es un acto de humillación y vimos comentarios muy pocos, creo que de una periodista que se extrañaba de que cómo era posible que hubiese una piña, incluso la la variedad, una piña golden que es la más deliciosa por lo que conocen. A ese nivel de disparate o de odio llegan algunas personas.

Mario Vizcarra cuestionó que el trato que recibe su hermano Martín en Barbadillo. (Foto: Composición Diario Correo)

¿Ya denunciaron a los funcionarios implicados?

Sí, está en la denuncia por abuso de autoridad hacia la persona que era el jefe de seguridad de Lima del INPE.

Usted ha tenido posturas cambiantes sobre un eventual indulto a Martín Vizcarra, ¿lo indultará de llegar a la presidencia?

Yo confío en que antes del 28 de julio Martín se ha declarado inocente. Sino ocurriese esa situación esperada, yo con total decisión y claridad lo voy a indultar a mi hermano Martín Vizcarra, con la premisa de que es inocentes.

¿Y los otros expresidentes?

El indulto es un derecho y es un una solicitud que la da el interesado. Si alguno de los otros expresidentes considera y tiene argumentos para solicitar un indulto que es trasladado a una comisión, es una comisión multisectorial que evalúa y termina haciendo las recomendaciones que el caso lo amerite. Yo no podía adelantarme eso porque ni siquiera soy presidente y ni siquiera han pedido el indulto. Pero el caso de Martín Vizcarra, porque lo conozco y estoy seguro de su inocencia, sí lo voy a indultar.

Hay otros candidatos que pedirían requisitos para un indulto, como pedir perdón, reconocer el delito y más, ¿usted no?

Es que el requisito se pone en el entendido de que se cometió un delito y como usted bien dice, el señor propone pues que pida perdón o devuelve el dinero o tantas cosas. Pero si partimos de la premisa que es inocente, ¿qué perdón va a pedir? Simplemente se restituye la justicia para Martín Vizcarra. Dice que su hermano es inocente, ¿qué puede decir del juicio por el que fue condenado con testimonios y pruebas? Yo estoy convencido de que es simplemente una venganza, una vendetta porque no solamente 2020 que es vacado Martín el 9 de noviembre, sino antes 2016, ya Martín desenmascaró el Club de la Construcción. Y qué sorpresa, eran más de 10 empresas que se coludían para proponer montos de las licitaciones por encima del 100%. Y cuando Martín asume el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, desenmascara la asistencia de ese Club de la Construcción. Años después lo vacan con el con la premisa de que Martín ha recibido coimas de dos empresarios. Coincidencia, dos empresarios que eran parte de ese club que reconocieron sus delitos por más de 300 millones de soles. Esa colaboración eficaz le dio el beneficio de caminar libre por las calles, les han reducido el monto de la reparación civil, tercero que en teoría les han dicho que paguen casi 10% y cuarto, que sus empresas siguen vigentes y como contratistas del Estado, han cambiado de razón social.

No solo es Lomas de Ilo, Vizcarra también tiene la polémica de haberse vacunado contra el COVID - 19 mientras miles de peruanos morían, ¿cometió un error?

No cometió el error de vacunarse, sino de no comunicar. Primero, no es un delito a vacunarse. Segundo, no era una vacuna, estaba en la tercera etapa de experimentación de un laboratorio privado que hace un convenio con una entidad privada, la Universidad Cayetano Heredia. Dicen que vamos a inocular a 12 mil voluntarios, fueron 8 mil, se desecharon pruebas, es en ese proceso se somete a la inoculación, él ha admitido el error de no haberse comunicado. Es un tema que quienes no quieren a Martín seguirán sacando el tema de la vacuna.

Para Mario Vizcarra, lo sucedido con Celia Capira, la mujer que corrió detrás de su hermano para pedir ayuda por su esposo, fue algo "armado". (Foto: El País)

Me viene a la imagen de la señor Celia Capira, la mujer que corrió detrás de Martín Vizcarra en Arequipa para pedir ayuda para su esposo y luego él falleció víctima del COVID-19...

La voy a invitar a una en los próximos a provincias para que vea cómo es, digamos, la cantidad de gente, la efervescencia que hace que uno suba al carro y largue, son cientos de personas quieren apoyar, abrazar y tomar una foto.

Pero Martín Vizcarra era presidente no candidato...

Mayor razón. Si yo como candidato tengo que salir disparado porque de un momento que ya no puede continuar por el apoyo de la gente. Y segundo, evidentemente era una cosa armada ¿Usted cree que esa señora que corría, el camarógrafo la siguió como 200 metros? ¿Cómo sabía por qué corría la señora?

¿Está diciendo que lo que sucedió con la señora Celia Capira fue armado?

Evidentemente.

El esposo de la señora falleció de COVID-19...

Es otro tema. Lamentablemente falleció, ¿quién puede alegrarse por una muerte? Nadie. Evidentemente había un tumulto y una sola persona corría y una filmación que seguía como una película. Eso es una película. Ahora, lamentablemente pues falleció, nadie puede alegrarse por eso, son miles de personas que fallecieron.

Usted dice que es armado, ¿quién lo armó?

Los opositores de Martín Vizcarra. Yo mismo he sido investigado, amigos, parientes, miles de personas o centenar de personas que tienen que ver con algo con Martín Vizcarra, como no pueden probarle, no pueden bajarlo del lugar del corazón del pueblo peruano, buscan cualquier cosa dentro de ellos, lo lamentable el fallecimiento del esposo, esta señora. (Horas después de la entrevista, el equipo del candidato se comunicó con Correo para precisar que Martín le contó que “debido a la bulla no logró escuchar a Celia Capira y que nadie de su escolta le comentó el tema”).

El candidato presidencial Mario Vizcarra comenta que siempre es bien recibido en sus actividades. (Foto: Facebook Mario Vizcarra)

Dice que viaja a regiones y es bien recibido, ¿por qué no se ve reflejado en las encuestas?

Las mejores encuestas justamente la vemos en el campo. Las encuestas están definitivamente maquinadas para favorecer a aquellos que no quieren perder los privilegios ¿Quiénes están primeros en las encuestas? Los partidos mafiosos que están en el Congreso ¿Por qué cuando van a provincia son rechazados hasta violentamente? ¿Acaso no vemos cuando va Keiko Fujimori cómo la maltratan? Cuando va Porky cómo lo botan. Ustedes han visto algún lugar dónde me hayan gritado, no, para mí esas son las encuestas.

¿Derogaría la bicameralidad de llegar al poder?

Como está planteado el Senado es un es una forma que no es la correcta. Se le ha dado poderes omnívoros que prácticamente el presidente va a estar maniatado, algo que no debiera ser. Voy a plantear a través de un referéndum la eliminación del Senado, porque como está no cumple sus objetivos. No quiero decir que el Senado no sea correcto. Las democracias más sólidas mantienen la bicameralidad, pero no en la forma en que ha sido planteada.

¿Regresaríamos a la unicameralidad?

Temporalmente, considerando de que la bicameralidad es una necesidad, pero como debe ser, como es en los países desarrollados. Ahora, la bicameralidad, ha sido un pretexto para que se reelijan los mismos congresistas que ahora están culminando su mandato, porque se ha mantenido la no reelección.

Mencionó a candidatos de derecha que no son bien recibidos en provincias, pero López Chau, Roberto Sánchez y otros sí, ¿ellos son su competencia?

Eso está muy bien, bienvenidos, esa es la competencia que nosotros necesitamos. Yo no soy antiderecha, pero vemos que la derecha está copada por mafiosos, por delincuentes, por corruptos. Por eso es que van a recibir su merecido este 12 de abril. Si fuese una derecha coherente, una derecha responsable, bienvenida. Esa es la democracia. Por eso es que aparecen líderes como lo que ha citado usted que reciben el respaldo del pueblo.

En una entrevista en regiones, un portal mencionó que estaba a favor legalizar la marihuana y la cocaína, ¿es así?

Eso fue a los inicio cuando yo ni siquiera era candidato, estábamos en la decisión de quién candidatea a la presidencia. Fue algo a título personal y no voy a redundar más en el tema. Ahora, como candidato a la presidencia ya tengo otra responsabilidad, otra visión y definitivamente las drogas es un flagelo que perjudica principalmente a la juventud que es la que más consume. Entonces en ese aspecto definitivamente soy tajante. No hay forma de legalizar las drogas a excepción si tienen en un tratamiento, un sentido médico.

¿Está a favor del aborto?

El aborto es un tema también polémico. Si ese proceso de embarazo viene complicado y atenta contra la vida de la persona, yo creo que se debe darle la oportunidad de decidir o no continuar con el embarazo a la persona, a la madre.

El candidato Mario Vizcarra se siente confiado en pasar a una segunda vuelta. (Foto: Yunsu Pariapaza)

Si una adolescente de 16 años queda embarazada producto de la violación y su cuerpo puede gestar, ¿estaría a favor del aborto?

Producto de una violación y más aún si es menor de edad, definitivamente nosotros estamos a favor de una aborto porque le estás matando la vida a una persona, a una jovencita, a una niña que encima de ser violada va a tener que llevar un embarazo de un monstruo que va a quedar como eterno recuerdo de una criatura producto de eso.

¿Cuáles son sus principales propuestas para combatir la inseguridad?

La inseguridad ciudadana también está, lamentablemente influenciada por la corrupción, por funcionarios públicos, de los jueces, fiscales, el INPE. La tarea no solo es luchar contra el asesino, sino contra aquellos que los protegen. Entonces, lo primero es tomar acciones inmediatas en los cuarteles existentes, espacios donde hay que adecuar instalaciones para que ahí vayan los delincuentes que son atrapados en flagrancia y custodiados por el Ejército, mientras se les categoriza y se verá a qué penal va. En proceso paralelo se van construyendo cárceles de máxima seguridad en la costa y la sierra.

¿Cómo luchará contra las extorsiones?

De un lado, un sistema de inteligencia. Un sistema de anónimos de datos, con recompensas y protección para las personas que informan qué está pasando en una institución como la Policía, Fiscalía o Poder Judicial.

¿Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía en el resguardo de las calles?

Hay más o menos 4000 policías destinados a custodiar activos de la nación como embajadas, colegios, universidades y entidades del Estado. Entonces, se requiere es gente para una lucha contra la contra la criminalidad. También hay dos mil policías custodiando las fronteras. Todos ellos podrían incorporarse a la lucha contra la criminalidad. Y esas entidades como las fronteras, pasarían a ser custodiadas por las Fuerzas Armadas (...). En mi gobierno vamos a dar una lucha frontal y vamos a tener éxito. En menos de un año y medio a 2 años, vamos a pacificar el Perú.