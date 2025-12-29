La candidata al Senado por Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza, salió en defensa de los frecuentes periodos vacacionales que tomó César Acuña cuando fue gobernador regional de La Libertad. Según Espinoza, Acuña ejerció su derecho a descansar en los momentos que consideró oportunos y, a la vez, enfrentó importantes problemas de inseguridad en la región.

“Era un periodo en el que él consideraba que podía hacer uso de sus vacaciones [...] Él ha enfrentado la situación [de inseguridad], ha estado allí en el momento cuando han estallado las bombas. Ha estado enfrentando, ha conseguido recursos para garantizar el tema de mejorar la infraestructura en todo lo que significa Trujillo”, explicó en RPP.

La aspirante a senadora, también reconoció las dificultades mediáticas que enfrentó el líder de su partido, pero remarcó que Acuña también asumió responsabilidades para conseguir recursos que beneficiaron a la región.

“Mediáticamente, ha tenido que enfrentar situaciones complicadas, pero no precisamente han sido situaciones en las cuales él ha puesto el hombro y el pecho para sacar recursos para la región”, añadió.

Campaña en marcha pese a bajo porcentaje en encuestas

Respecto al bajo porcentaje de intención de voto que registra César Acuña en las encuestas recientes, Espinoza consideró que aún es muy temprano para sacar conclusiones y que las primeras posiciones en los sondeos no aseguran el triunfo electoral.

“Todavía la campaña electoral está empezando, todos estamos trabajando. Definitivamente, no olvidemos que los primeros que siempre están en las encuestas no terminan precisamente ganando las elecciones”, afirmó.

Finalmente, la candidata se pronunció sobre las recientes declaraciones de la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, en relación a PetroPerú, y consideró que debería renunciar a su cargo.