Marisol Pérez Tello dejó las filas del Partido Popular Cristiano (PPC) después de 17 años y hoy forma parte de Primero La Gente, partido con el que espera llegar a la Presidencia de la República.

En entrevista con Correo, la exministra de Justicia responde por los cuestionamientos sobre el acuerdo de Odebrecht, la denuncia de firmas falsas en contra de su agrupación y considera que José Jerí no renunciará porque no tiene los estándares morales para hacerlo.

¿Por qué dejó el PPC después de tantos años?

Nosotros perdimos la inscripción la última vez, yo tenía un cargo importante, era la secretaria general. En ese momento se forma una comisión para repensar la política. Creo que la política perdió legitimidad porque ha perdido capacidad de representar a la gente y porque no ha resuelto los problemas que tienen que ver con la desigualdad, con la corrupción. Así que rediseñamos un partido en un proceso que se llamó reingeniería partidaria que yo lideré y se lo presentamos al PPC más tradicional y bueno, no lo aceptaron, les pareció una cosa que enía más cargas ideológicas cuando no es verdad, tenía sí muchos derechos humanos porque el humanismo y el socialcristianismo son dos caras de la misma moneda, así que yo les dije, bueno, si ustedes quieren hacer política como se ha hecho siempre y mantenerse en un partido que no está respondiendo a las expectativas de la gente que yo quiero representar, todo bien, la que se va soy yo.

¿Cuál es la relación que tiene ahora con Lourdes Flores Nano y Alberto Beingolea?

Con algunos soy más amiga que con otros, por supuesto, porque la política y la amistad no necesariamente se cruzan, hay una relación de respeto mínimo y de peleas comunes.

Usted viene del PPC, un partido social cristiano, pero ahora está en Primero La Gente, ¿cuál es la línea ideológica de ese partido?

La mía es la de siempre, esto en realidad no es nuevo, han habido varios intentos en el Perú de espacios de encuentro. A mí eso me hace sentir que estoy en el lugar correcto, porque el Perú tiene esa diversidad como sello distintivo y no puedes negarla, salvo que quieras que nos matemos unos a otros permanentemente como a Puno y a Ayacucho o que estemos permanentemente enfrentados. Es la diversidad que todos tenemos que abrazar y en política tienes que representar esa diversidad. Eso es Primero La Gente.

El partido se fundó en medio de cuestionamientos por denuncias falsas...

Esto no es una justificación, pero todos los partidos inscritos tienen firmas falsas. No lo digo yo, lo dijo el reporte en su oportunidad del Jurado Nacional de Elecciones. En nuestro caso, la investigación concluyó en 32 firmas falsas de todas las que se denunciaron. A mí una firma me parece delictiva y por eso hemos denunciado el partido y yo en particular y un grupo de militantes, a quien resulte responsable, pero la falla de la firma falsa es una falla de sistema que gracias a este escándalo que nos ha afectado en primera persona, pero que afecta a todos, se ha puesto en evidencia. Entonces yo no tengo dudas de que es un partido vivo.

Marco Zevallos, personero legal de su partido, afronta una investigación. La Fiscalía pide 18 años de prisión para él, ¿cómo confiar en su partido si se rodea de personas con este tipo de procesos?

El caso particular de Marco Zevallos yo lo he estudiado bien antes de entrar al partido. Marco, en realidad tenía el mismo problema que tiene ahora con lo de las firmas y es que él es el personero legal. Y al ser el personero legal, asume los pasivos y lo hace estoico. Entonces, él dice yo no tengo ninguna responsabilidad en el delito, pero el que formaliza la presentación de la documentación Marco va a salir libre de toda responsabilidad y lo está haciendo además con mucho respeto a los procesos, sin meter al partido en la investigación. Todo el mundo se está corriendo de la función pública porque todos terminan con investigaciones. Seguramente hay mucho corrupto responsable, pero también hay mucha gente inocente en ese proceso.

¿Confía en la inocencia del señor Zevallos?

Absolutamente, sino no estaríamos.

Hay un constante recordatorio de la pelea con la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero por el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht...

Para pelearse se necesitan dos. Yo no peleo con nadie, en realidad, yo combato ideas. Yo no participé, yo solamente di el Decreto de Urgencia 003 y la señora Ampuero no lo aplicó y era una ley. El tiempo ha terminado dándome la razón, ya los jueces se han pronunciado diciendo que la medida que tomó la señora Ampuero fue negligente, no lo digo yo. Porque la medida idónea era el Decreto de Urgencia 003 (…). Si yo no hacía nada, no habría un sol que discutir porque Odebrecht se habría llevado toda la plata.

Así que yo estoy contenta con lo que hice, orgullosa lo que hice y creo que la mentira tiene patas cortas. La señora Ampuero ha hecho su carrera política con mi prestigio, déjenla, es de lo que habla, déjenla, pero los que de verdad estén interesados tienen las pruebas. Pueden perfectamente buscarlas, las he explicado muchas veces es muy difícil, pero tienen las tres horas y media de mi presentación en el Congreso donde no queda duda que esto ha sido un manejo político como una victimización de un hecho absolutamente claro.

Estuvo seis meses en la Procuraduría y lo que hizo fue poner en riesgo la política del Estado peruano y por eso le perdí la confianza. No tengo más nada que decir de ella, no la cuestiono como profesional y como política no la tengo que evaluar yo, pues no votaría por ella en ninguna circunstancia

¿Usted cree que al final Odebrecht las terminó sacando barata?

Sí, por supuesto, la terminó sacando barata gracias a todos los mecanismos que usa la corrupción. Hubiera sido más barata si no hubiéramos tenido la plata acá. Todo lo que ha pagado, que no es lo que yo creo que correspondía, ni creo que tiene la sanción moral, que debería de tener, es gracias al Decreto de Urgencia 003.

Hasta diciembre del año pasado Odebrecht solo había pagado entre el 32 y 35% de la reparación civil, ¿de quién es la responsabilidad?

De quienes firmaron el acuerdo. Eso fue un año después, a quienes dieron la norma. Yo no participé eso, no significa que me quieran lavar las manos, pero en verdad no participé. Mi participación en esto es el 003 ¿qué es lo único que ha permitido que la plata esté en el Perú? A partir de ahí hay otras responsabilidades y yo nombré dos procuradores y estoy contenta de haber nombrado esos procuradores, porque son gente decente que hizo bien su trabajo en la medida de lo que se podía. Yo he estado en Colombia hablando sobre esto, en Panamá y ahí no se ha cobrado un sol, eso no significa que esté contenta con lo que hemos cobrado acá. Y en Brasil les han condonado parte de la deuda por el 003.

Entonces, ¿este nivel de impunidad a quién se la atribuimos? ¿fiscales?

Es un conjunto de cosas. Hay que obviamente investigar hasta el final. Yo no creo que haya algo culpable, el culpable es Odebrecht, sus mañas y sus amarres como tanto corrupto que hay en el Perú dando leyes de impunidad, dando leyes para evitar la persecución de del crimen organizado, como este Congreso. Este Congreso ha dado leyes que ya no persiguen el dinero, ya no hay ley de extinción de dominio, ya no permiten hacer infiltración telefónica. En dos meses solo tienes que cambiar tu chip no pasa nada, nadie se va a enterar nunca de las trafas y de los negociados. Ya no hay allanamientos en condiciones porque tienes que notificarlo. Hay impunidad porque han permitido que 160 sentenciados por agresiones a derechos humanos como el causante de la granada de Acomarcca, confeso, puedan salir en libertad y están haciendo que el Poder Judicial haga todo el control de daños que puedan. Han sacado el tráfico de influencias del crimen organizado que hoy tiene protección del poder.

Eso es gravísimo. Y gran parte de esas leyes se hicieron cuando yo era ministra de justicia y cuando era presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Hay responsables que son siempre los mismos, escondidos detrás de gente a la que le terminan cortando la cabeza, disfrutando de su dinero mal habido, de fortunas que no pueden justificar y infiltrando la política con delincuentes.

El caso contra Keiko Fujimori se cerró, ¿se puede afirmar que hubo persecución política?

De ninguna manera. Es parte de este problema del que te estoy hablando. De ninguna manera. Keiko no es un actor político. ¿Dónde está los 365 días de los cuatro años que no hay campaña? ¿Dónde está? La gente se muere todos los días en este país, de anemia y desnutrición, para hablarte de lo más grave ¿Dónde está? Entonces hay responsabilidad en eso, hay responsabilidad, ¿que quiero que se vayan a la cárcel?, yo quiero que estén en la cárcel, los que estén la culpa de las cosas. O sea, no me alegra lo que ha pasado. Yo respeto las decisiones de PJ. Cada quien tiene que vivir con su conciencia. Yo duermo tranquila.

En algún momento la vincularon con Fuerza Popular...

Jamás había una cercanía con el fujimorismo. Yo no indulté a Fujimori y la única vez que voté por la señora Fujimori en la segunda vuelta en la última elección, expliqué que no le creía nada y que era su conducta la que me iba a tener que demostrar si hacía las cosas o no, su conducta me ha demostrado queVladimir Cerrón y ella son lo mismo, que ha usufructuado el cariño y el amor que hay gente que la gente le tiene a su papá. Si tú ves con los paneles con su papá, es un actor político, esto no es personal, es una descripción de la realidad.

¿Cómo calificaría la decisión que tomó el fiscal Tomás Gálvez en desactivar el Equipo Especial Lava Jato?

Yo no tengo que hablar de Tomás Gálvez, sino de las consecuencias de lo que Tomás Gvez va a hacer. Desactivar un equipo en funciones, como se ha hecho, es permitir que se libere a gente en procesos de investigación en curso. Porque los fiscales que nombren no necesariamente van a ser malos.

El presidente José Jerí ha mostrado cifras de una reducción en homicidios, ¿cree que las medidas que aplica son efectivas?

Son un chiste igual que él. Son una burla para el país. Eso es lo que son las medidas del presidente.

¿Cree que él debe renunciar a raíz de todo lo que está pasando por la revelación de los empresarios chinos?

Necesitarías un poco más de dignidad. Necesitarías una autórita, una autoridad que él no tiene, no tuvo nunca, yo no creo que renuncie porque eso requiere estándares morales que él no tiene. Y lamentablemente la gente que lo sentó ahí sabiendo de la denuncia por violencia sexual. Yo parto de la presunción de inocencia, pero el cargo tiene una dignidad. Este Congreso es un circo y es una vergüenza y lo que tiene que hacer la gente buena que hay ahí y que hay en los partidos que están ahí representados es marcar la línea. Así como yo marqué la línea cuando voté por Keiko, ahí fui muy clara.

¿Cree que la salida de Jerí podría afectar el proceso electoral como lo ha dicho el propio presidente?

Su salida y su presencia no afectan nada. La estabilidad del país en lo económico se ha aprobado en los últimos 10 años de presidentes que salen y entran y ministros del Interior que salen y entran porque le conviene eso al crimen organizado. Él no ha hecho la diferencia. O sea, se ha llevado a su ministro a que lo acompaña a todo esto, o sea, peor todavía. Y el proceso electoral no lo define el Ejecutivo. El proceso electoral lo define los órganos electorales, al contrario. Si él sale y entra a otro, lo único que vamos a lograr es que todo lo que le ha infiltrado en el Ejecutivo no pueda moverse. Porque claramente para ir a ese chifa y para hacer lo que está haciendo es porque ha puesto a la gente clave en los lugares clave ¿Qué ha pasado con el INPE? ¿Quién es jefe del IPE ahora? No van a comenzar los cambios en el IPE, van a sacar a delincuentes ranqueados y los van a mandar otros penales para que hagan acuerdo en esos otros penales, con los otros jefes de banda. Eso ha pasado ya, yo no estoy contando una película nueva, eso ya pasó en Brasil y ya pasó en México todo el tiempo, que es un desastre y pasó en Venezuela. El control de los penales es el control de la seguridad en el Perú. Es una vergüenza lo que está haciendo Jerí.

¿Qué puedo decir de las bancadas que apoyan su permanencia?

Son lo mismo que él, como bancadas. Y esto ya no quiero personalizarlo. Hay gente buena ahí que se queda callada, pues hay un momento en el que la náusea tiene que hacer que digas “hasta acá te puedo acompañar ya nomás”, ¿cuánto puedes hacerte de que no estás viendo? Si te está reventando en la cara.

Si José Jerí es retirado del cargo, ¿hay algún nombre que considere decente para reemplazarlo?

Por supuesto que sí, hay gente decente ahí. Hay algunos que están siendo candidatos, Williams Zapata, lo haría muchísimo mejor. Claro, es candidato presidencial escoge, pues. ¿Quieres ser presidente de la transición y darle al país tranquilidad y pasar a la historia o quieres llevar a un partido lleno de cuestionamientos y darle poder a gente que no lo merece? ¿Qué quieres? Y estoy hablando de militares porque es lo que conozco, soy militar, o sea sé quiénes son o puedes buscar a otra persona decente, ¿no? Lamentablemente Carlos Anderson murió.

¿Maricarmen Alva podría ser una alternativa?

No me encanta, Maricarmen permitió que los niños crecieran en su periodo, ¿no? Y finalmente eran de su partido, pero es anodina o sea, en todo caso no me encanta, pero la prefiero sin duda a lo que tenemos ahora.

¿Cuál es la propuesta de su partido para combatir la inseguridad?

El primer día, el día que jure, se va a presentar un proyecto de ley para derogar las leyes procrimen y las que son y que generan impunidad. Además, vamos a presentar un proyecto de ley para evitar el gasto público de parte del Congreso. Vamos a presentar un paquete de pedido de facultades delegadas, ese mismo día para modificar los Código Penal, Procesal Penal y Ejecución Penal, de manera que sino sale por el proyecto ley sale por la facultades delegadas y esto lo vamos a hacer con un pedido de cuestión de confianza.

Los primeros 10 días, 15 días vamos a armar unidades de flagrancia voy a demorar un poquito más, porque hay que destacar presupuesto y demás, pero esperamos que los primeros 30 días se formen unidades de flagrancia en todos los penales en las capitales de región en el país.

Hay que trabajar para volver a crear investigación policial como cuando existía la Policía de Investigaciones del Perú. Ese fue el inicio del fin, pero lo mismo para el Ejército y lo mismo para el INPE, porque la inteligencia es la que te ahorra costos logísticos, no sales como loco con 30 camionetas, motos, carros, ¿a dónde vas? O sea, tienes que tener diseño, al Perú le falta diseño, al Perú le falta estrategia.

¿Ya tiene pensado un nombre para un eventual ministro del interior?

Tengo pensado un nombre para el presidente del Consejo de Ministros, que ya me dijo que sí, que es Raúl Molina, que es además el vicepresidente y el autor del plan de gobierno, porque tú tienes que sentar las bases para poder ejecutar lo que quieres hacer. Y sí tengo pensado un nombre para el ministro del interior, pero no puedo decirlo porqueque me mata, pero es un hombre con experiencia.

¿Es alguien de la Policía o del Ejército?

No, ya ha ocupado el cargo y entiende de cárceles, entiende.

Pero si los índices de seguridad no han mejorado, ¿por qué traer a alguien que estuvo en el cargo?

No, pero con resultados concretos. A mí me gusta, por ejemplo, gente que piensa mucho en la inseguridad con otra cabeza, Nicolás Zevallos me gusta mucho, tiene experiencia, la gestión, pero esos son nombres que yo la verdad no quiero quemar a técnicos que están ayudándonos a todos los partidos porque saben que la gente está hablando sin saber.

¿Cuál es la postura del partido sobr el Reinfo?

Yo soy parte del equipo técnico, o sea, fui ministra cuando se aprobó Reinfo y vi la parte legal de las normas. Y Reinfo era era una solución temporal. Cuando tuvo una solución temporal, la vuelves permanente, puede ser mortal. Hay un problema social que resolver detrás de esto. Hay una mano de obra de mujeres que viven de esa minería informal, que se quieren formalizar. Hay que resolver el problema, donde hay minería ilegal, ahí no hay nada que hacer con todo, te vas a sacarlos, que es en las zonas a donde por temas, por ejemplo, fuentes de agua, nunca va a haber minería que se va a autorizar. Y si hay gente que dice, no, pero hay tecnología nueva, bueno, pruébamelo y lo evaluamos, pero primero pruébamelo.

Y luego en la minería informal hay que dividir las concesiones que están trabajándose para ver cómo se va a manejar eso, de las concesiones ociosas hay que subirles el costo hasta un límite y después decir, bueno, el que está trabajando informalmente, pero trabajando tiene prioridad. Pero nada de eso se hace, se discute si se prorroga o no se prorroga y mientras se prorroga para resolver, ¿se ha resuelto? ¿Y sabes por qué han prorrogado seis meses o un año? Porque han estado calculando la elección para hacer bolsas de financiamiento de campaña.

En su plan de gobierno menciona la creación de un Sistema Nacional de Cuidado de enfoque de géneros, ¿cuál es la propuesta?

El Perú tiene un problema de un sistema de cuidados y si lo cruzas con el enfoque de género afecta más a las mujeres. Porque si estos son números, esto no es ideológico. Las mujeres sacrifican su desarrollo profesional para quedarse cuidando a sus hijos o para cuidar a sus padres. ¿Por qué? Porque no son buenas profesionales, por supuesto que lo son. La regla es que la mujer que hace lo mismo que un hombre gana menos. ¿Por qué? No me preguntes, por las inequidades, pues, porque somos un país desigual. Entonces, si no es igual sueldo por igual trabajo y tienes una pareja y el esposo trae más plata a la casa, simplemente por proyección, no por más capacidad, te quedas tú pues cuidando a los chicos, porque además los chicos necesitan más a su mamá en los primeros años.

Entonces las labores de cuidado que funciona muy bien en algunos países como Costa Rica que asume el Estado y que asumen de manera solidaria muchos comedores populares y muchas ollitas, lo que hace es devolver una mano de obra con imaginación y creatividad al sector laboral y generar por supuestos círculos virtuosos de trabajo, sueldo, ahorro, inversión, más trabajo, más sueldo, más ahorro.

¿Habrían requisitos para acceder a ese beneficio según el nivel socioeconómico?

Tienes que aplicar el sistema de focalización de hogares, que es un desastre que hay que corregirlo, porque es un sistema que atiende números, no atiende realidades geográficas, hay que repensarlo, necesitas un criterio, pero también podrían haber escalas, porque la clase media de nuestro país está empobrecida.