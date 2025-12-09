Marisol Pérez Tello, candidata presidencial del partido Primero La Gente, afirmó que fue un error político respaldar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral del 2021. Durante una entrevista para Canal N, la exministra de Justicia indicó que en un primer momento apoyó a la líderesa de Fuerza Popular por la coyuntura política, pero que con el tiempo las prácticas autoritarias de ambos candidatos fueron equivalentes.

“Sí, fue un error apoyar a la señora Fujimori. Yo no fui parte de su plan de gobierno, ni de su equipo de campaña... Ese voto no fue un voto de confianza, sino más de conocimiento del candidato que estaba en el otro lado”, expresó.

Reforma penal basada en flagrancia

En su agenda de campaña para las elecciones de 2026, la candidata de Primero La Gente, aseguró que prioriza la implementación de una reforma penal centrada en el principio de flagrancia, con el objetivo de lograr condenas rápidas para delitos evidentes. La propuesta consiste en abrir unidades de flagrancia dentro de los establecimientos penitenciarios del país, donde jueces, fiscales y defensores públicos trabajarían las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Asimismo, Perez Tello criticó lo que denominó “leyes pro crimen” aprobadas por el Congreso, puesto que según sus declaraciones facilitaron el avance de la criminalidad organizada en el país. En esa línea, propuso incluir el delito de tráfico de influencias dentro de la legislación sobre crimen organizado, con el fin de combatir con mayor eficacia la corrupción vinculada al poder político.

Críticas al Congreso y llamado a gobernabilidad democrática

La exministra de Justicia cuestionó duramente el rol del Congreso actual, al que acusó de actuar movido por intereses particulares y no por una visión de país. La aspirante a la presidencia, rechazó tanto el boicot legislativo como la sumisión parlamentaria al Ejecutivo, y sostuvo que una bancada de gobierno debe construirse sobre la base de una agenda común y principios democráticos sólidos.

“Ya lo hicimos antes. Si hay un plan claro, es posible mantener una bancada unida. Hoy tenemos una derecha y una izquierda que votan igual para proteger los mismos intereses”, afirmó la candidata presidencial.

Seguridad, descentralización y autoridad del Estado

En otro momento de la entrevista, Pérez Tello destacó la urgencia de devolverle al Estado peruano su autoridad y legitimidad perdidas. La candidata señaló que sin seguridad ciudadana no puede haber desarrollo económico ni confianza en la ley, y que la recuperación del orden público debe ser una prioridad desde el primer día de gobierno.

Firmeza frente a la delincuencia extranjera

En relación con la migración, Pérez Tello distinguió claramente entre quienes huyen de una crisis humanitaria y quienes cometen delitos en territorio peruano. Fue enfática al afirmar que los ciudadanos extranjeros que delinquen deben ser encarcelados y posteriormente deportados a sus países de origen.

En ese contexto, propuso que los más de cinco mil presos venezolanos que actualmente se encuentran en cárceles peruanas sean devueltos a Venezuela una vez cumplan sus condenas. Cuestionada sobre las dificultades diplomáticas que esto implica con el régimen de Nicolás Maduro fue directa al afirmar que “con diplomacia real se resuelven estos temas”.