Durante el quinto día del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, la candidata Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) protagonizó uno de los cruces más directos contra el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) durante el bloque de Educación, Innovación y Tecnología.

El intercambio se produjo durante la bolsa de tiempo, cuando los postulantes podían cuestionarse entre sí y responder planteamientos previos.

Pérez Tello responsabiliza a López Aliaga por decisiones políticas

En su intervención inicial, la candidata responsabilizó a agrupaciones vinculadas al Congreso por la situación actual del país, incluyendo a Renovación Popular.

“Quiero empezar recordando que el país está como está efectivamente en caos por decisiones políticas miserables, interesadas y supuesto abusivas, que se han tomado desde el Congreso avalando el ejecutivo, tanto por Renovación Popular como por el fujimorismo. Así que son responsables”.

Durante el intercambio posterior, volvió a cuestionar directamente al candidato de Renovación Popular y mencionó denuncias relacionadas con integrantes de su agrupación.

“Solamente quiero recordarle al señor que tendría que ir investigando a su candidato por Arequipa que tiene denuncia grave de corrupción”.

Asimismo, rechazó acusaciones en su contra y mencionó investigaciones relacionadas con otras agrupaciones políticas.

“Yo no tengo ninguna investigación por el tema de Odebrecht. En cambio, su partido, sí, un millón de dólares recibidos de OAS y de Odebrecht”.

Mención al alcohol se produjo al cierre del intercambio

Hacia el final de su participación, Pérez Tello lanzó un comentario adicional que fue interpretado como un mensaje dirigido a su contendiente, en medio de una intervención sobre políticas educativas y prevención social.

“Alejemos a los niños del vicio y del alcohol”.

La frase fue pronunciada en los segundos finales del bloque, luego de una serie de intercambios que incluyeron críticas políticas y cuestionamientos entre los integrantes de la terna.