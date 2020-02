La electa congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, negó haber conversado con alguna de las nuevas bancadas para integrar alguna lista para la Mesa Directiva. En diálogo con Correo, la fujimorista habló sobre otros temas como la Procuraduría General.

¿FP ha sostenido conversaciones con otras fuerzas políticas a fin de integrar alguna lista para la Mesa Directiva (MD)?

Que yo sepa no. Fuerza Popular (FP) no ha participado, no ha sido convocado.

Pero otros partidos sí se han reunido.

Me imagino. Lo que pasa es que nosotros hemos anunciado que no tenemos ningún interés en participar en la Mesa Directiva. Este es un Parlamento bastante particular. Habrá que ver cómo se desempeña el Congreso que quería el señor (Martín) Vizcarra; que los ‘vizcarristas’ asuman su tarea.

AP se perfila para liderar la directiva, ¿descartan integrar una lista con ellos?

Sí. No estamos en esa idea.

Se ha cuestionado el nombramiento del procurador general Daniel Soria, ¿cuál es la posición de FP?

No tenemos una posición partidaria, pero lo que yo advierto es que, primero, esa norma (reglamento que reestructura el Sistema de Defensa Jurídica y crea la Procuraduría General) debió aprobarla y debatirla el Congreso. La Procuraduría General está hecha a la medida y gusto de Vizcarra, para perseguir a los demás y para protegerse. Eso tiene que ser absolutamente revisado en el Congreso, y vamos a ver si nos dejan.

Se cuestiona su falta de experiencia y su designación sin concurso público.

No solamente es falta de experiencia, sino la falta de cumplimiento de un requisito que se exige, que es el de ser litigante. Entonces, no cumple con uno de los requisitos. Por lo tanto, sus acciones para mí son nulas.

¿FP consideraría promover la remoción de Soria?

Más que la remoción de personas, hay entrar en la raíz del tema, y la raíz es ese defectuoso diseño. Este es uno de los temas que debe ser estudiado a fondo y, eventualmente, derogado o modificado por el Congreso, si es que dejan hacerlo.