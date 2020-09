No se disculpa. La congresista Martha Chávez respondió al pronunciamiento de Fuerza Popular, que no compartió sus expresiones racistas contra Vicente Zeballos, quien fue designado por Martín Vizcarra como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Yo no soy responsable de las ’interpretaciones’ que los enemigos del fujimorismo puedan hacer sobre mis expresiones. Si a estas alturas yo debo explicarles a ustedes que no soy racista ni discriminadora, es que no me llegaron a conocer ni me interesa que lo hagan ”, contestó la fujimorista.

Como se recuerda, la cuenta de Twitter de la agrupación política indicó esperar a que Chávez sea quien explique sobre sus declaraciones contra Zeballos.

“Independientemente de nuestra discrepancia con la designación del Sr. Zeballos, Fuerza Popular no comparte las expresiones de la congresista Martha Chávez que están siendo interpretadas como racistas o discriminatorias. Esperamos que ella pueda explicar sus declaraciones de hoy”, se lee en la mencionada red social.

“No creo en la supremacía de ninguna raza”

La congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) respondió los cuestionamientos del presidente Martín Vizcarra, quien este martes consideró “inaceptables” sus expresiones sobre Vicente Zeballos, y aseguró que no es racista. La legisladora había señalado que el exjefe del Gabinete Ministerial debió haber ido de embajador a Bolivia “por sus rasgos andinos”.

A través de su cuenta de Twitter, Chávez le pidió al mandatario no utilizarla como “cortina de humo” e indicó que “los racistas” son quienes desdeñan un cargo diplomático en Bolivia y “despilfarran recursos”.

