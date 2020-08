La congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) aseguró que su votación la madrugada de este martes sobre el proyecto que ordena la devolución de aportes de la ONP fue en abstención debido a que no puede votar “a favor de una apropiación” del dinero de otros aportantes a este sistema, ni en contra de algo que calificó como una “devolución” de dinero a favor de los pensionistas.

Explicó, en esa línea, que su votación no significa "ponerse de costado", puesto que estaba de acuerdo con una parte de la iniciativa, pero no con todo lo que esta proponía.

“No puedo votar a favor de una apropiación ni en contra de una devolución así sea parcial. La abstención es una expresión de voluntad. No es ni sí ni no. Es sí a una parte y no a otra parte. La abstención es un mecanismo para expresar mi voto y lo sustento”, sostuvo en diálogo con Canal N.

La sesión del pleno del Legislativo aprobó con 106 votos a favor, 13 votos en contra y 15 abstenciones la devolución de los fondos de los aportantes y exaportantes a la ONP. Las bancadas que apoyaron la propuesta por unanimidad fueron Alianza para el Progreso, Frepap, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú y Acción Popular.

De los 14 legisladores de Fuerza Popular presentes en el debate de ayer (Erwin Tito se encuentra de licencia), 11 votaron en abstención y 3 a favor del proyecto.

Martha Chávez dijo estar segura que la iniciativa aprobada la madrugada de este martes por el Congreso “va a terminar en el Tribunal Constitucional” y lamentó que el Parlamento “le haya tirado una carnada tan fácil” puesto que incluye un bono pese a que la Constitución indica que los congresistas no tienen iniciativa de gasto.

“Le han tirado una carnada muy fácil que es la de incluir el bono. Entonces, ya lo anunció el primer ministro (Walter Martos), lo va a observar. El Congreso puede aprobarlo por insistencia y terminará en el Tribunal Constitucional”, manifestó.