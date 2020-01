Martha Chávez, candidata al Congreso por Fuerza Popular, conversó en exclusiva con Correo y consideró que “es una barbaridad lo que están haciendo” con Keiko Fujimori, en la investigación que se le sigue por el caso Lava Jato. Además, dijo que los peruanos deberían mirarse en la hija de Alberto Fujimori porque el “trato” que recibe lo puede pasar cualquiera.

“Obtiene Keiko Fujimori su libertad por el Tribunal Constitucional que ha demostrado que se ha violado sus derechos fundamentales y este señor (Fiscal José Domingo Pérez) a los dos días nuevamente pide una prisión de 36 meses sin que hubiera completado su investigación, sin que hubiera presentado nueva prueba, nada basado en lo anterior. Eso no es posible permanecer, creo que todos los peruanos debemos mirarnos en Keiko Fujimori porque así como a ella la tratan hoy, nos pueden tratar mañana a mí, a usted a cualquier persona. Si hoy no reaccionamos puede ser muy tarde mañana”, dijo la exlegisladora a este diario.

Cuando se le preguntó a Martha Chávez si confía en la inocencia de Keiko Fujimori, ella dijo que no lo hace en nadie. Sin embargo, cree que la presunción de inocencia.

“A ciegas no confío en la inocencia de nadie, ni siquiera (en la) de mi hija, que es mayor de edad. No, las personas son libres y toman decisiones, pero sí creo, respecto de toda persona, tengo que presumir la inocencia y darle ese respeto y honra hasta que no se compruebe que no es una persona decente”, sostuvo.

Fujimoristas solo en Fuerza Popular

Antes las versiones de diferentes analistas que mencionan que Solidaridad Nacional tiene una relación con el partido naranja por tener en sus filas a Rosa Bartra, Yeni Vilcatoma y Nelly Cuadros, Martha Chávez dijo que en Fuerza Popular nomás encontrarán fujimoristas.

"El señor Castañeda no tiene nada que ver con el fujimorismo. El actual directivo que está administrando ese partido se ha encargado de decir que no tiene nada que ver con el fujimorismo, es más, nos han tildado de corruptos, de acumuladores de poder y tanta cosa. Las excongresistas fujimoristas, si algunas vez lo fueron ya dejaron de serlo, ya cruzaron una línea. Solo en Fuerza Popular encontrarán fujimoristas, no hay en otras listas”, aclaró.