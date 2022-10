La congresista y primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, señaló que el triunfo de Rafael López Aliaga, a través del Renovación Popular, no significa que Fuerza Popular haya fracasado o pedido votos con miras a las elecciones presidenciales del 2026.

Cabe destacar que el fujimorismo presentó solo algunos candidatos distritales en Lima Metropolitana, entre ellos: Cecilia Chacón a San Borja y César Combina a San Isidro. Un día antes de las elecciones, los militantes “naranjas” respaldaron la candidatura del empresario López Aliaga.

“Fuerza Popular no ha desaparecido, no estamos preocupados. Nosotros entendemos las situaciones coyunturales, por lo menos yo (lo entiendo). Y vamos a continuar trabajando porque la política es así”, sostuvo la legisladora al ser consultada por el crecimiento de Renovación Popular y la posibilidad de que le quite espacio político a su partido.

En otro momento, Moyano señaló que espera que López Aliaga resuelva el problema de más de 200 mil personas que viven en el Centro Histórico de Lima, como Breña y Barrios Altos, donde hay casonas que no tienes agua ni luz.

“Esperamos que el señor López Aliaga cumpla y trabaje sus propuestas. El alcalde de Lima tiene autonomía política y que coordinar con el Ejecutivo, a quien le debe pedir que transfiera presupuesto para educación y salud”, señaló la fujimorista.

