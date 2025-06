El expresidente de la República, Martín Vizcarra, denunció públicamente que el pedido de prisión preventiva en su contra por parte del Ministerio Público responde a una persecución política, y no a un afán de justicia en los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua”.

“Este pedido de prisión preventiva no busca justicia, busca silenciarme. Es persecución política. He dado la cara siempre. No me van a callar. Defenderé mi libertad y el derecho de todos a elegir y ser elegidos”, escribió Vizcarra en su cuenta oficial de X (antes Twitter), manifestando su rechazo al proceso judicial.

El pronunciamiento se da tras la convocatoria del Poder Judicial a una audiencia este miércoles 25 de junio, a las 11:30 a.m., donde se evaluará el pedido de prisión preventiva por seis meses en su contra. La medida fue solicitada por la Fiscalía por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

En respaldo al exmandatario, su abogado Alejandro Salas calificó el requerimiento fiscal como “absurdo y forzado”, y señaló que detrás de la medida existiría una motivación política vinculada a la reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

“Lo único que intentó hacer (el Ministerio Público) es hacerle un favor a la JNJ y su escandaloso intento de restituir a Benavides, quien cuenta con satélites en el Ministerio Público que la actual Fiscal de la Nación debe saber identificar”, declaró Salas.

Vizcarra, quien ya enfrenta otras investigaciones fiscales, ha reiterado que afrontará el proceso en libertad y acusa una instrumentalización de la justicia con fines políticos en su contra.