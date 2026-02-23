El expresidente Martín Vizcarra hace campaña para Perú Primero desde el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 14 años desde noviembre de 2025. Según videos publicados en las redes sociales de Mily Campos, candidata al Senado por Lambayeque, el exmandatario se comunica telefónicamente con votantes y candidatos del partido desde su reclusión.

En una grabación del 14 de febrero, el candidato al Senado y exministro de Trabajo, Alejandro Salas, aparece en un local de campaña en Chiclayo sosteniendo un teléfono en llamada con el exmandatario. Salas acercó el aparato al micrófono para que Vizcarra pudiera dirigirse directamente a los asistentes al evento.

En esa oportunidad, el expresidente lanzó el siguiente mensaje a los jóvenes presentes:

“Yo siempre digo ‘no me van a doblegar’. Yo sigo adelante con fuerza porque he visto una juventud pujante que va a cambiar el Perú. Así es como con Alejandro, nuestro candidato al Senado, que estoy seguro que ustedes lo van a respaldar, vamos a iniciar el cambio que todos queremos”.

Un día después, el 15 de febrero, Salas volvió a conectar telefónicamente a Vizcarra, esta vez con una adulta mayor con discapacidad que denunciaba la negativa del Estado a otorgarle su pensión por falta de presupuesto. La mujer también expresó su respaldo a Perú Primero y sus deseos de que el partido gane en las próximas elecciones.

El expresidente escuchó el testimonio de la señora y le dirigió palabras de aliento. Además aprovechó el momento para reiterar su promesa de impulsar un cambio en el país de cara a las Elecciones Generales 2026.

Vizcarra fue hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cometidos durante su gestión como gobernador regional, por lo que recibió una condena de 14 años de prisión. La difusión de los videos en los que participa activamente en campaña ha generado un amplio debate sobre el accionar del Instituto Nacional Penitenciario y el Jurado Nacional de Elecciones.

Al respecto, el JNE establece que los ciudadanos con sentencia condenatoria en primera instancia vigente por delito doloso no pueden postular a cargos de elección popular. Asimismo, quienes tengan o hayan tenido condenas por tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado y corrupción de funcionarios están impedidos de manera permanente de postular, incluso si ya cumplieron su pena.