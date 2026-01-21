El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado desde el penal de Barbadillo hasta la Clínica Repromedic, en el distrito de Jesús María, donde será sometido a una intervención quirúrgica.

Imágenes difundidas por la prensa lo muestran en silla de ruedas y con indumentaria ambulatoria, previo a su ingreso a sala de operaciones.

Se trata de la cuarta atención médica en menos de un mes, luego de que días atrás fuera llevado al Hospital de Vitarte por una consulta de urología, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el traslado.

Cabe precisar que durante la audiencia de apelación para suspender la condena de 14 años de prisión en su contra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó el pedido al voto .

El abogado defensor del expresidente, Erwin Siccha, informó que Martín Vizcarra no participó de la videollamada debido a su “grave” estado de salud y detalló que padece hidronefrosis severa en el riñón izquierdo y leve en el derecho, situación que podría derivar en una insuficiencia renal y poner en riesgo su vida, motivo por el cual se recomendó una intervención quirúrgica urgente.

La defensa denunció una presunta falta de atención médica oportuna en el penal de Barbadillo, señalando que desde inicios de enero solo se le recetaron analgésicos pese al agravamiento de su condición.

En paralelo, Siccha solicitó la suspensión de la pena efectiva, argumentando que Vizcarra mantuvo una conducta procesal intachable y citó precedentes de otros casos en los que se concedió dicho beneficio. Asimismo, indicó que el exmandatario continúa ejerciendo funciones políticas desde prisión como jefe de campaña de Perú Primero.

Caso

El 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Martín Vizcarra a 14 años de prisión, al considerar acreditado que, en su condición de presidente regional de Moquegua, recibió S/ 2.3 millones en sobornos de dos consorcios empresariales para favorecer la adjudicación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Actualmente, el exmandatario cumple su condena en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.