El expresidente de la República, Martín Vizcarra, anunció a través de su cuenta oficial de X que fue sometido a una intervención quirúrgica este miércoles 21 de enero. La operación se realizó en uno de sus riñones, aunque continúa con un cuadro de mayor complejidad.

El 21 de enero, Vizcarra fue llevado a un centro de salud para someterse a una intervención quirúrgica en su riñón derecho.

Según el exmandatario, la operación fue exitosa; sin embargo, aún presenta un cuadro complejo en el riñón izquierdo. “Es de mayor complejidad”, señaló en sus redes sociales.

Vizcarra precisó que su caso sigue bajo atención médica y que se está “estudiando la mejor manera de solucionarlo”. Se trataría de la primera intervención quirúrgica desde su ingreso al penal de Barbadillo.

Hoy tuve una intervención quirúrgica en mi riñón derecho. La operación salió bien, pero el problema en el riñón izquierdo es de mayor complejidad; los médicos están estudiando la mejor manera de solucionarlo.

Gracias por sus oraciones y buenos deseos. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) January 21, 2026

Martín Vizcarra fue trasladado al hospital de Vitarte por tercera vez en menos de un mes, informó el INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dio a conocer que el expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue trasladado al hospital Lima Este Vitarte por tercera vez en menos de un mes. Según el informe del centro penitenciario, su estado de salud es estable y recibió atención médica en la especialidad de urología.

Vizcarra volvió a ser trasladado al hospital Lima Este Vitarte para recibir atención médica. De acuerdo con el INPE, el exmandatario acudió este martes 20 de enero al centro de salud bajo estrictas medidas de seguridad.

No es la primera vez que Vizcarra es llevado a este nosocomio, pues en menos de un mes ha sido atendido en dicho hospital en tres ocasiones.

#INPEInforma | El interno Martín Vizcarra Cornejo asistió el día de hoy bajo estrictas medidas de seguridad, al hospital Lima Este Vitarte - MINSA para una cita médica programada en el consultorio externo del departamento de urología.

(1/2) pic.twitter.com/MkrrDqNH2R — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 20, 2026

El pasado 19 de diciembre, Vizcarra recibió atención médica luego de presentar una crisis hipertensiva mientras se encontraba en su celda del penal de Barbadillo, donde cumple su condena.

Luego, el 12 de enero, Vizcarra salió de manera temporal del centro penitenciario para cumplir con una cita médica programada, aunque no se brindaron mayores detalles sobre dicha atención.

Ocho días después de su última atención médica, este martes 20 de enero el INPE comunicó que el expresidente sería evaluado por el área de urología.

Luego de recibir atención médica, Martín Vizcarra regresó al penal Barbadillo en “condiciones normales”. La institución señaló que se está garantizando la atención sanitaria del interno.

Cabe recordar que, en su calidad de exgobernador de Moquegua, Vizcarra cumple una condena de 14 años de prisión por los casos conocidos como ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.