El presidente Martín Vizcarra aseguró este domingo que no ha recibido “ningún soborno” por obra alguna en “el Perú y en el mundo”.

Explicó que existen “muchos intereses” que buscan “desestabilizar su Gobierno” para que deje el cargo para evitar que las Elecciones Generales del 2021 se produzcan en el mes de abril.

“No he recibido ningún soborno por ninguna obra ni en Moquegua ni en ninguna parte del Perú ni del mundo”, sostuvo en diálogo con ‘Cuarto Poder’.

Vizcarra: "No he recibido ningún soborno en el Perú ni ninguna parte del mundo" 18/10/2020

“Lo que quieren es desestabilizar el Gobierno [...] hay un esfuerzo político y económico para sacar a Vizcarra del Gobierno, porque quisieran incluso que las elecciones no sean en abril y eso es lo riesgoso, eso es lo que no está viendo la gente”, señaló.

Vizcarra recordó que agrupaciones del Legislativo le han pedido que posponga las elecciones, pero se abstuvo de decir qué bancadas fueron, debido a que los comicios ya están convocados.

“A mí me han pedido fuerzas del Congreso. [¿Cuáles?] Ahora ya están las elecciones convocadas, ya están convocadas y se van a realizar elecciones transparentes”, señaló.

El mandatario consideró que los ataques en su contra se producen por no haberse “alineado” al “status quo” y haberse “rebelado” en contra de diversos intereses. Se mostró dispuesto, en ese sentido, de “enfrentar cualquier denuncia y seguir adelante” en la lucha contra la corrupción.

“Lo que quieren hacer es una lección, es decirme: 'mira, tú no te alineaste con el status quo, tú no te alineaste, tú te revelaste. Yo cambié eso. Hemos sacado la ley antimonopolio, hemos sacado leyes para sincerar el pago de impuestos y evitar la prescripción de los mismos [...] estamos cambiando el status quo y hay gente a la que no le conviene y quieren dar una lección”, manifestó.

Presidente Vizcarra: "Hay muchos intereses para sacar a Vizcarra del Gobierno " 18/10/2020