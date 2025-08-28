El expresidente de la República, Martín Vizcarra, presentó cifras de presión arterial elevadas durante la mañana de este jueves en el penal de Barbadillo, informó el jefe del Área de Salud del establecimiento, John Lozano.

El médico precisó que a las 8:45 a. m. el exmandatario registró 137/70 mmHg y, una hora más tarde, 143/80 mmHg, valores que superan su promedio habitual de 120 mmHg. Según explicó, la elevación responde a situaciones de estrés, como las audiencias judiciales que enfrenta actualmente.

“El señor Martín Vizcarra presentó presiones arteriales un poco elevadas (...). Con la medicación se han llegado a controlar, pero bajo condiciones de estrés sí tiene la tendencia a elevarse”, señaló Lozano durante la audiencia del Poder Judicial, donde se desarrolla el juicio oral en su contra.

El médico recordó que desde su ingreso al penal, tras dictársele cinco meses de prisión preventiva, Vizcarra ha recibido controles y medicación que permiten mantener estable su presión. No obstante, recomendó una evaluación especializada, por lo que ya se coordinan las gestiones con el Hospital de Ate Vitarte.

“ El señor Vizcarra no cuenta con ningún seguro , por lo que correspondería ser atendido por el SIS”, añadió el jefe de salud del penal.

Lozano descartó que el expresidente haya sufrido una crisis hipertensiva, y aclaró que la atención será de carácter ambulatorio, pues los valores registrados no cumplen con criterios de urgencia ni emergencia.

La magistrada a cargo de la audiencia consultó sobre un eventual traslado inmediato, a lo que el especialista confirmó que sí será derivado al hospital, aunque únicamente para consultorio externo.