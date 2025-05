En una reciente entrevista con el medio digital La Mula, el expresidente Martín Vizcarra reiteró su disposición de enfrentar los procesos judiciales en su contra y descartó cualquier intento de evadir la justicia.

“Voy a estar acá, no voy a fugar, no me voy a autoeliminar, no voy a ir a una embajada”, aseguró.

Vizcarra enfrenta investigaciones por presuntos actos ilícitos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Pese a ello, manifestó confianza en que será absuelto, lo que le permitiría participar en las elecciones presidenciales de 2026.

“Respeto a la justicia y lo que diga”, declaró, rechazando cualquier especulación sobre una posible fuga o asilo político.

El exmandatario sostuvo que su permanencia en el país responde a un principio de coherencia con sus seguidores.

“Imagínense cómo quedaría con esos 4 millones de personas que confían en mí (…) si digo una cosa y no la cumplo”, argumentó.

Asimismo, aseguró que estará presente durante la lectura de su sentencia, pues considera que las acusaciones carecen de sustento. “Es una campaña intensa, mediática, para querer confundir a la población”, afirmó.