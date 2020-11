El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, envió un comunicado en el que rechaza tajantemente la información propalada en recientes informes periodísticos, tras la difusión de nuevos chats en los que se revelan coordinaciones de diversos temas, incluido una reunión en la que participaría el empresario Antonio Camayo.

“Durante las últimas semanas he venido siendo atacado de forma sistemática a través de la difusión de reportajes que tienen como objetivo principal dañar la confianza que el pueblo peruano ha depositado en mí atacando sin ningún rigor legal sin cotejar o contrastar la información (…) revistiendo con un halo de ilegalidad hechos que actualmente son parte de investigaciones supuestamente reservadas. Rechazo tajantemente la información propalada en estos informes periodísticos", indica al inicio de su comunicado.

Además, el mandatario señala que con dichos reportajes “se pretende en una forzada interpretación de las normas que configuren causales para activar mecanismos legales a menos de 24 horas de que el Congreso de la República deba tomar decisiones respecto a otra moción de vacancia interpuesta contra de mi persona. La información difundida no prueba nada ni muestra absolutamente nada ilegal”.

Martín Vizcarra también manifiesta en su comunicado que este es un nuevo intento de generar inestabilidad económica en el país en plena pandemia por el coronavirus.

Asimismo, reiteró nuevamente su disposición a responder sobre las acusaciones que existen en su contra en los “fueros correspondientes”.

“Reitero ante todos los peruanos que durante toda mi trayectoria política no he participado de ninguna acción irregular ni he cometido acto de corrupción alguno en perjuicio de mi región o de mi país, a los que siempre he dedicado todo mi esfuerzo y buena voluntad”, finaliza el comunicado.

Cabe mencionar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que acudirá este lunes 9 de noviembre al pleno del Congreso para sustentar “con razones de forma y de fondo” que la moción de vacancia que se ha admitido a debate no debe ser aprobada.

Martín Vizcarra responde tras difusión de nuevos chats. (Video: Panorama)

