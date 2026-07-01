El expresidente Martín Vizcarra se pronunció tras conocerse el resultado de la segunda vuelta electoral que dio como ganadora a Keiko Fujimori. Desde el penal de Barbadillo, donde cumple condena, difundió un mensaje en sus redes sociales comentando el escenario político que se abrirá con el nuevo gobierno.

El exmandatario le recordó a la lideresa de Fuerza Popular las expectativas que mantiene la ciudadanía sobre su futura gestión. Asimismo, se refirió a la necesidad de mantener el funcionamiento de las instituciones democráticas en el país.

Vizcarra sostuvo que el país entra en una etapa en la que se requiere equilibrio entre los poderes del Estado. En ese sentido, señaló que la conducción del gobierno deberá desarrollarse dentro del respeto a las instituciones.

El exjefe de Estado también enfatizó que la ciudadanía tendrá un papel de seguimiento constante frente a las decisiones del Ejecutivo. Su mensaje apuntó a mantener vigilancia sobre el desarrollo de la gestión pública.

“Keiko Fujimori es la primera mujer electa presidenta del Perú. El país espera ponderación, equilibrio de poderes y respeto de las instituciones. Espero que esté a la altura de las expectativas y esperanzas de los peruanos. Estaremos vigilantes de que su gobierno sea en favor de todos”, escribió.

Keiko Fujimori es la primera mujer electa presidenta del Perú. El país espera ponderación, equilibrio de poderes y respeto de las instituciones. Espero que esté a la altura de las expectativas y esperanzas de los peruanos. Estaremos vigilantes de que su gobierno sea en favor de… — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) June 30, 2026

La proclamación oficial de los resultados se realizará este viernes 3 de julio. El siguiente paso será la entrega de credenciales que está programada para el 15 de julio y finalmente la investidura presdencial que se llevará a cabo el próximo 28 de julio en el Congreso de la República.