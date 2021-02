El candidato al Congreso de Somos Perú, Martín Vizcarra, criticó que diversas bancadas del Parlamento estén buscando citar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que expliquen el sentido de sus votos que permitieron que candidatos, entre ellos Vizcarra, puedan seguir en la carrera para las elecciones generales del 11 de abril.

“¿Los golpistas quieren poner en tela de juicio las elecciones? ¿Dónde estamos? ¿No tienen sangre en la cara? [...] Por favor, seamos respetuosos del estado de derecho, de la estabilidad institucional. No hay ningún argumento que manifieste la posición de estas personas. No es más que una pataleta de gente impotente, no solo porque nos ve en carrera electoral, sino porque ve que tenemos un amplio respaldo”, comentó en una trasmisión vía redes sociales esta tarde.

Vizcarra Cornejo respondió así luego que, esta mañana, la bancada de Acción Popular publicara un comunicado exhortando a los miembros del JNE que respondan ante el Congreso por la publicación de un artículo en La República que señala que habría ocurrido un cambio de votos de manera retroactiva en otros tres casos, luego de tomar la decisión de permitir que el expresidente pueda seguir siendo candidato de Somos Perú.

Martín Vizcarra dijo que es peligros que las bancadas del Congreso cuestionen al JNE. (Facebook: Martín Vizcarra)

“Las pataletas e intentos de patear el tablero no van a funcionar. No vamos a dejar que los golpistas del 9 de noviembre pretendan ahora poner en jaque estas elecciones. De ninguna manera. No son nadie para generar nuevamente inestabilidad en nuestro país”, manifestó.

Martín Vizcarra aseguró que el mencionado artículo macha honras de los magistrados del JNE “sin ninguna prueba”. “¿Quién ha estado en la reunión en la que dice que ha habido alguna irregularidad? Ni el periodista, ni la excongresista, ni nadie del partido”, acotó, luego de reiterar que las tachas en su contra fueron presentadas por Yeni Vilcatoma (excongresista de Fuerza Popular), Mónica Yaya (excandidata del Apra) y un exmilitante de Alianza Para el Progreso.

“Si quisieran que no estemos en el próximo Congreso, ganen en la pugna, jueguen en la cancha, no quieran patear el tablero porque patear el tablero es muy riesgoso, porque para querer sacarnos de carrera están poniendo en tela de juicio a la institución electoral. No jueguen con fuego. No han escarmentado del 9 de noviembre”, añadió el exmandatario.

Martín Vizcarra puede continuar en carrera por los votos de Jorge Salas Arenas (presidente del JNE), Jovián Sanjinez y Jorge Rodríguez, quienes respaldaron la resolución que concluyó que no cometió omisión al no incluir datos de unas acciones en una empresa que había sido dada de baja en el 2007. El único magistrado que votó diferente y a favor de excluirlo como candidato fue Luis Arce Córdova.