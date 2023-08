El expresidente de la república, Martín Vizcarra, se pronunció en torno a las dos nuevas denuncias constitucionales en su contra presentadas en relación con actos de su Gobierno. Además, afirmó durante una entrevista, que no se arrepiente de haber cerrado el Congreso.

“El presidente del Congreso en esa oportunidad (…) hizo una demanda de competencia ante el TC (…) y el 14 de enero (del 2020) emite una sentencia (…) donde se determina que el procedimiento que se estableció para cerrar el Congreso fue de acuerdo a la Constitución”, sostuvo para RPP.

Luego continuó con: “tomé una decisión con plena convicción de que estaba haciendo algo correcto, que amparaba la Constitución y que era el clamor de la población. Con esos conceptos, yo me ratifico: si regresáramos en el tiempo, nuevamente, tomaría la decisión de cerrar el Congreso por el motivo legal, constitucional y por la situación social en que nos encontrábamos (...) no me arrepiento de la decisión que tomé porque se sujeta a la ley y a la Constitución”.

Chirinos denuncia constitucionalmente a Martín Vizcarra, exministros y exmiembros del TC por cierre del Congreso

Considerando distintas comisiones de delito y a raíz del cierre del Congreso en el 2019, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) denunció constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra, a todos los ministros del Gabinete que lideró Salvador del Solar y a los ex integrantes del Tribunal Constitucional (TC).

“Los golpes de Estado no pueden quedar impunes, vengan de donde vengan. Es en virtud de mis convicciones democráticas y del respeto a nuestra Constitución, que he presentado denuncia constitucional por los delitos de organización criminal, conspiración, rebelión, aprovechamiento indebido del cargo, abuso de autoridad y usurpación de funciones”, señaló Chirinos en su cuenta de Twitter.

Según Chirinos, los denunciados están involucrados en la decisión de disolver el Poder Legislativo el 30 de setiembre del 2019.

La denuncia constitucional presentada recae sobre Martin Vizcarra (expresidente), Salvador del Solar (ex jefe de la PCM) y todos los ministros que conformaron el Gabinete Ministerial de aquel entonces.

También se incluyó al ex congresista Gino Costa por darle el uso de la palabra a Del Solar cuando pidió cuestión de confianza de manera repentina y a tres antiguos magistrados del Tribunal Constitucional: Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.

Patricia Chirinos ha solicitado la inhabilitación para ejercer cargos públicos de todos los mencionados por un plazo de 10 años e incluso pide que sean procesados penalmente.