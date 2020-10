En la tarde de este domingo 18 de octubre, CORREO difundió imágenes de Martín Vizcarra con Antonio Camayo, acusado por el Ministerio Público de pertenecer a la organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto, y en esta nota recordaremos las veces en que el presidente de la república negó al empresario.

En el 2018, cuando la coyuntura era marcada por los audios, se difundió uno en que el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, afirmaba que Vizcarra bebía ron puro con Camayo. El mandatario, al ser consultado en Palacio de Gobierno, aseguró que no lo conocía y que no se reunió con él.

“En Palacio de Gobierno, en transcurso de todo este año, hemos visto los registros y ni una sola vez ha ingresado el señor Camayo a Palacio de Gobierno. No me he reunido con él ni con ninguno de los señores que establecen el vínculo con ese audio, no los conozco . Precisamente, el 28 de julio, llevaré al Congreso y proyecto de reforma del sistema de justicia”, expresó en aquella oportunidad.

“Nunca he tenido una reunión con el señor Camayo, no lo conozco, no sé si en reuniones abiertas que haya tenido con público en general pueda haber estado él, simplemente a él, no lo conozco”, agregó.

Así negaba Martín Vizcarra a Antonio Camayo

En otra oportunidad, un periodista de Canal N le preguntó si se había reunido con Antonio Camayo. La respuesta de Martín Vizcarra fue, nuevamente, negando una reunión con el empresario.

“No es la primera vez, con esta es la tercera que hacen mención irresponsablemente al presidente de la república, personas de las cuales no nos hemos reunido. Nunca han estado en Palacio de Gobierno, nunca hemos tenido conversación telefónica con ellos que hacen referencia", contestó.

Asimismo, Vizcarra acotó que hay temas más importantes como la lucha contra la corrupción y llevar adelante el progreso y desarrollo del Perú.

“No debemos dejar que este tipo de personas que se han ganado el rechazo de toda la población traten de confundir con declaraciones, que en este caso no se ajustan a la verdad”, aseveró.

Así negaba Martín Vizcarra a Antonio Camayo

AUDIO DE WALTER RÍOS

