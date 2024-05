Mateo Castañeda asegura que Carlos Morán le pidió “ser ministro del Interior de este Gobierno”.

Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte,lamentó las recientes declaraciones de su “amigo y cliente”, el exministro Carlos Morán, a quien le recordó cómo le pedía que lo ayude a ingresar al gabinete ministerial.

“Comprendo su frustración por no haber conseguido ser ministro del Interior de este Gobierno, cosa que me pedía y me presionaba insistentemente como amigo, en la idea que como soy abogado de la señora presidente podía lograrlo” , se lee en la carta escrita a mano de Castañeda Segovia.

En ese sentido, afirmó tener como pruebas registros telefónicos que Morán le solicitó “con insistencia” reunirse con el coronel PNP Harvey Colchado, para “demostrar su manejo de la Policía para ser ministro”.

También mencionó que Carlos Morán solicitó su colaboración para obtener una comisión de dos millones de soles relacionada con la adquisición de un helicóptero, y también le sugirió que facturara por servicios legales que nunca se prestaron. No obstante, afirmó que rechazó esa propuesta.

El abogado señala que Morán le habría pedido que intercediera para que el Gobierno adquiriera tecnología de interceptación telefónica que podría ser utilizada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero una vez más, él se negó.

“El road show mediático que realiza es para posicionarse políticamente de cara a la acusación constitucional que tiene en el Congreso”, acusa Castañeda.

“El problema no es la compra de patrulleros, el problema es su enriquecimiento ilícito que pretende resolver con facturas de falsos ‘servicios de asesorías de seguridad’ durante varios años a razón de 14,000 mensuales. Lamento que haya personas que no conozcan los antiguos linderos de la amistad, el honor y la decencia ”, concluyó el abogado.

