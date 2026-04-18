Los cónsules generales del Perú regresaron al país con el material electoral procedente del extranjero luego de las elecciones generales del 12 de abril. La entrega se realizó bajo cadena de custodia y con el cumplimiento de los protocolos previstos para asegurar el resguardo de las actas y los votos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, agradeció a los 96 funcionarios que participaron en ese despliegue. Además resaltó observaciones y mejoras que deberán tomarse en cuenta para que la segunda vuelta se desarrolle con normalidad.

#NoticiasTorreTagle | La Cancillería ejerció una firme cadena de custodia al traer las actas y votos del exterior, cumpliendo así los protocolos establecidos para asegurar transparencia y confiabilidad en el proceso electoral 2026.



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En una reunión sostenida con la alta dirección de la Cancillería, los representantes consulares expusieron los principales problemas que enfrentaron durante la jornada. Ese intercambio sirvió para revisar ajustes operativos y ordenar los pasos siguientes del proceso.

Las autoridades diplomáticas también destacaron el trabajo de los voluntarios y de los miembros de mesa que permanecieron en los locales electorales hasta culminar el escrutinio. Su labor permitió cerrar el conteo en condiciones que demandaron más tiempo del previsto.

En el exterior se instalaron 2,495 mesas de sufragio, lo que representó el 99,9 por ciento del total programado. Ese nivel de cobertura reflejó el alcance de la votación peruana en otros países.

El primer envío de material llegó desde La Paz, en Bolivia, y luego se fueron sumando despachos desde otras ciudades de América, Europa y Asia. Entre los puntos de origen figuran Santiago de Chile, Milán, Roma, Barcelona, Madrid, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington D.C., Paterson, Nagoya, Tokio y París.

Como referencia del volumen trasladado, el cónsul general del Perú en Buenos Aires arribó la noche del miércoles 15 de abril con una carga de 1.5 toneladas. Dicho envío formó parte de la secuencia de entregas que permitió reunir el material electoral en territorio peruano.