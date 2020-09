Máximo San Román será el candidato a la presidencia por el ex partido oficialista Contigo. En entrevista con Correo, se manifiesta muy confiado y asegura que se volverá a poner la banda presidencial, tal como lo hizo en 1992 -aunque solo para los flashes- luego del autogolpe de Alberto Fujimori Fujimori.

¿Existe la posibilidad de una alianza? ¿A quién consideraría como un candidato interesante?

Creo que es prematuro, porque vamos a evaluar. Están viniendo muchas personas con propuestas sumamente interesantes.

¿Qué harán para pasar la valla y no quedarse en el 1.07%?

Soy muy optimista, no solamente voy a pasar la valla, voy a tomar y voy a usar nuevamente, por segunda vez, la banda presidencial. Yo voy a ser el futuro presidente del país, estoy convencido de eso, no hay otro contrincante.

¿Con quiénes irá en la plancha?

Con excelentes profesionales que han demostrado competencia y que sean practicantes de los valores morales y éticos; que sean incuestionables, con vocación de servicio demostrada y con experiencia de gestión. El gran problema con este último es lo que sucede en los municipios como en gobiernos regionales, que no son capaces ni siquiera de agilizar el presupuesto.

¿Qué opinión le merece la candidatura de George Forsyth?

Creo que hay muy buena voluntad de todos los candidatos, pero pocos pueden demostrar que tienen experiencia en gestión, en administración y en tomar decisiones. A Forsyth le ofrezco mi mayor deseo de éxito, porque el éxito de cualquiera de los candidatos que tengamos va a ser el éxito del Perú.

¿La falta de experiencia le puede jugar en contra?

Es indispensable que tenga experiencia, porque ya hemos tenido casos como el de (Alejandro) Toledo y Ollanta (Humala), que han sido un desastre de gobiernos.

Keiko Fujimori aún no confirma su candidatura, sin embargo, se conoce que la Fiscalía solicitó la suspensión de su partido. ¿Cree que hay persecución judicial contra ella?

Conozco a Keiko, pero más que la amistad soy amigo de la justicia y la verdad. Hago una exhortación al Poder Judicial para que no dilate tantos años (el caso).

¿Qué destacará en su plan de gobierno?

Es fundamental la salud, pero la economía no la podemos descuidar. Máximo San Román y su plancha, y en el Congreso, vamos a crear todas las condiciones necesarias para que en nuestro país hayan muchos empresarios exitosos, muchos peruanos que tengan recursos, porque ellos nos van a ayudar a hacer ricos al resto.

Fue mencionado en el caso “Swing”. ¿Cree que eso le pasará factura en las elecciones?

Es una anécdota, yo me tomo fotos con todos los que quieren y eso demuestra que siempre he tenido las puertas abiertas para recibir a todos (...), nunca he avalado sus conocimiento ni nada, pero este individuo ha convertido al país en su circo.

¿Cree que Martín Vizcarra haya sido capaz de traicionar a Pedro Pablo Kuczynski?

Que la verdad prevalezca sobre la mentira, ya la historia lo dirá. Lamentablemente, hubo evidencias de las reuniones previas, o en el trayecto, con la señora Keiko.

Perfil

Máximo san román es candidato por el partido Contigo. Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Fue vicepresidente durante los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori y fue titular del Senado en la legislatura 1990-1991.