La Municipalidad de Lima continúa impulsando acciones legales vinculadas a los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales realizadas el 12 de abril. El pedido busca que el Tribunal Constitucional evalúe el proceso antes de la proclamación oficial de resultados.

El alcalde Renzo Reggiardo señaló que la iniciativa responde a presuntas afectaciones al derecho al voto. Según explicó, el planteamiento se centra en ciudadanos que no habrían podido participar en la jornada electoral.

La autoridad edil indicó que la intervención se realiza dentro del marco de sus competencias. Asimismo, precisó que el recurso fue presentado en representación de vecinos de la capital.

¿Qué recurso presentó ante el TC?

La comuna limeña presentó una acción competencial acompañada de una solicitud de medida cautelar. El objetivo es que el máximo intérprete de la Constitución revise las decisiones adoptadas tras el proceso electoral.

El argumento principal del pedido está relacionado con el ejercicio del sufragio. La municipalidad sostiene que este derecho habría sido afectado durante la jornada de votación.

“Presentamos una acción competencial que incluyó una medida cautelar ante el TC por, fundamentalmente, un derecho vulnerado que es el derecho al voto que está contemplado en la Constitución y que el Tribunal, como máximo ente intérprete de la Constitución, debe emitir un pronunciamiento producto de esa vulneración a ese derecho elemental”.

Argumentos

El alcalde indicó que el recurso se sustenta en documentación recopilada por vecinos de distintos puntos de la ciudad. Estos documentos serían parte del respaldo presentado ante el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, señaló que su actuación se encuentra amparada en las funciones establecidas para la gestión municipal. En ese sentido, afirmó que no se estaría infringiendo la normativa sobre neutralidad electoral.

“Y en representación de los vecinos de Lima actuando de acuerdo al marco legal, sin vulnerar, en mi condición de alcalde, ninguna norma vinculada a la neutralidad electoral, he actuado y no solo porque se me haya ocurrido sino porque mis atribuciones están contempladas en la ley orgánica de municipalidades”, expresó.

El Tribunal Constitucional deberá evaluar la solicitud presentada por la Municipalidad de Lima. El pronunciamiento podría influir en la continuidad del proceso de proclamación de resultados.

La decisión se centrará en determinar si existieron afectaciones al derecho al voto durante el proceso electoral. El caso se mantiene en etapa de análisis por parte de la instancia correspondiente.