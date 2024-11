Fortalecer a las 25 Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) a fin de que puedan fiscalizar adecuadamente las actividades de la pequeña minería y minería artesanal es la propuesta del Ejecutivo en la nueva ley MAPE, según informó la directora general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Mayra Figueroa.

La funcionaria participó como panelista en el Jueves Minero virtual titulado “Formalización Minera: Una Propuesta Frente a la Minería Ilegal”.

“Dentro del proyecto de ley que hemos presentado, consideramos la necesidad de fortalecer las funciones de fiscalización de las DREM. Nos dicen que por qué queremos fortalecerlos si es que no han funcionado. Nosotros consideramos que, si queremos exigir el cumplimiento de su trabajo, también les tenemos que dar los recursos”, refirió en el foro organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Añadió: “Si no tienen los recursos, no podemos exigirles, porque a veces no cuentan con el personal necesario y otros recursos para la fiscalización”, manifestó.

Figueroa rechazó la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en las mismas condiciones de ahora. El plazo vence el 31 de diciembre y el Congreso pretender extender su aplicación por dos años más.

“Desde el Ejecutivo consideramos que no se reaperture (el Reinfo) sin un sustento técnico. Una ampliación sin sustento técnico nos va a llevar a mantener a un statu quo, que es lo que no queremos desde el Minem”, finalizó.





