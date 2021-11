El ex candidato a la presidencia Yonhy Lescano narró el episodio de agresión que vivió junto a su familia, en los exteriores de su domicilio, por parte de un grupo violentista. Según denunció a través de sus redes sociales previamente, sus familiares fueron atacados “con palos”.

“Yo llegaba del trabajo (…) al momento de guardar los carros se acerca ese grupo, parece que me han estado esperando, me empezaron a insultar”, indicó.

Posteriormente, según indicó el líder de Acción Popular , este intentó cerrar la puerta de su garaje, sin embargo, dichas personas “se metieron al garaje (…) y violaron el domicilio”.

“Me tiraban un manazo, otro manazo, me hicieron volar el celular, fui a recogerlo, me cayó palazos, puñetes, con el megáfono me daban en la espalda”, puntualizó el acciopopulista.

Cabe precisar que dicho grupo violentista (’La resistencia’) también realizó un plantón en los exteriores de la librería Crisol, ubicado en Óvalo Gutiérrez, para interrumpir la presentación del libro del excongresista Daniel Olivares.

