Mediante un comunicado del 26 de enero, el MEF desmintió recortes presupuestales en obras bajo el mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G), como la Vía Expresa Santa Rosa y la Nueva Carretera Central, señalando que los proyectos mantienen la asignación original y continúan dentro de la planificación.

El pronunciamiento conjunto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señala que ambos sectores trabajan en una estrategia para asegurar el financiamiento total de los megaproyectos, garantizando su correcta operación y mantenimiento mediante esquemas alternativos que aseguren sostenibilidad fiscal.

El Gobierno aclaró que se está llevando a cabo una revisión técnica integral de la cartera de proyectos G2G, con el fin de evaluar sostenibilidad fiscal, viabilidad financiera y priorización de inversiones. El documento señala que varios proyectos fueron comprometidos en administraciones anteriores sin evaluar la capacidad presupuestal.

En este marco, se indica que los contratos G2G, incluido el de la Vía Expresa Santa Rosa, fueron firmados en 2021 sin contar con la opinión técnica del MEF.

De acuerdo con cifras oficiales, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 destina S/297 millones a estas obras, y entre 2027 y 2028 se asignarán S/212 millones adicionales, equivalentes a cerca del 5% del costo total estimado. Para la Nueva Carretera Central, la inversión proyectada alcanza S/24 600 millones.

#LoÚltimo Tras reportaje de Cuarto Poder, el MEF descarta recorte presupuestal de proyectos, entre ellos la vía expresa Santa Rosa y la nueva Carretera Central: "El MTC y el MEF vienen definiendo una estrategia que permita asegurar el financiamiento integral" ►… pic.twitter.com/NJAJZQqEod — Canal N (@canalN_) January 26, 2026

El reportaje de Cuarto Poder señaló que la Vía Expresa Santa Rosa actualmente no tiene asignación presupuestal registrada en PROVIAS Nacional. Claudia Dávila, directora ejecutiva de la entidad, indicó que el contrato para ejecutar el viaducto no ha sido suscrito por falta de recursos.

El costo estimado de la obra asciende a S/1 770 millones y, según la funcionaria, se requiere una inyección inicial de S/47 millones para comenzar el proceso contractual.

Según la funcionaria, el Puente Santa Rosa, componente del proyecto vial, fue adjudicado al Consorcio Puente Chalaco. La construcción iniciará en abril y se espera su finalización en el primer trimestre de 2028, con un anticipo de S/95 millones ya entregado al consorcio.

Aunque ambos son parte del mismo megaproyecto, PROVIAS aclaró que el Puente Santa Rosa puede operar de manera autónoma, pese a que su conexión con la vía expresa aún no está asegurada.

De acuerdo con el reportaje, la Contraloría General de la República detectó un retraso de 400 días en la construcción del viaducto Santa Rosa. La entidad señaló que el costo inicial de S/800 millones se ha elevado a más de S/2 000 millones, principalmente por ajustes de precios y demoras administrativas.

El vocero Guzmán Vera advirtió que los contratos firmados con gobiernos extranjeros sin la planificación adecuada pueden generar riesgos legales y sobrecostos, y que la falta de continuidad en su ejecución podría afectar la imagen del Estado peruano a nivel internacional.

El informe reveló que más de 240 proyectos G2G se ven afectados por restricciones presupuestarias tras la reducción del techo de gasto, lo que implica compromisos por más de S/106 819 millones, equivalentes al 9% del PBI nacional.

Entre los proyectos comprometidos figura la autopista de alta montaña Daniel Alcides Carrión, conocida también como Nueva Carretera Central.

Claudia Dávila explicó que el MTC evalúa mecanismos para autofinanciar ciertos tramos, dado que el esquema G2G no permite esta modalidad. Mientras tanto, la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO Vías) sigue en funciones, pero sin autorización para emitir declaraciones públicas.