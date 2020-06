Mercedes Aráoz, exvicepresidenta de la República, fue entrevistada por Correo y reveló una nueva etapa en su vida, a lo que se dedica actualmente en esta cuarentena tras no tener ningún cargo político.

Resulta que la excongresista se reincorporó a la Universidad del Pacífico donde enseñará dos cursos: Política Pública y Teoría del comercio internacional.

“Me he reincorporado al dictado de la universidad, estoy preparando mis clases, trabajando en mis temas académicos. Siempre he sido profesora universitaria. No estoy dictando todavía, recién me he reincorporado a la Universidad del Pacífico y voy a dictar mis clases”, indicó en diálogo con este diario.

La exvicepresidenta afirmó sentirse contenta de regresar a la docencia universitaria y que desde su espacio puede servir al Perú.

“Justo ahorita usted me ha tomado preparando lo que voy a dictar en el próximo semestre. Voy a dictar un curso de política pública y otro curso de teoría del comercio internacional. Estoy trabajando con la escuela de posgrado, apoyando en los temas de la universidad, en todas las funciones que tenemos. Estoy bastante contenta, vuelvo a mi espacio y creo que puedo servir desde ahí a mi país", indicó.

Sobre el cantante Richard Swing, dijo que no es una persona calificada para las funciones que fue contratado en el Ministerio de Cultura y por el que cobró más de 175 mil soles.

“Sí lo vi (en la Comisión de Fiscalización), pero no me parece una persona calificada para ejercer las funciones que supuestamente ha hecho. Hay que ver cómo habrán hecho la contratación y que se hagan todas las investigaciones. Tanto como la Contraloría y Fiscalía investiguen sobre el tema y que lleguen a descubrir qué es lo que ha pasado”, manifestó.

