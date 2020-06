Mercedes Aráoz, exvicepresidenta de la República, fue interrumpida cuando estaba preparando sus clases que dictará en la Universidad del Pacífico, una nueva etapa en su vida. Ella, en entrevista con Correo, negó conocer al cantante Richard Cisneros, o más conocido como Richard Swing.

“La verdad no (lo conocí). Lo he visto, se habrá tomado una foto conmigo, una cosa así, pero no lo recuerdo en la campaña”, expresa la excongresista a este diario.

Al ser consultada si fue testigo de una presunta cercanía entre Richard Swing y el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo no vio nada al respecto y reconoció que lo vio cantar en un par de eventos de campaña del entonces partido Peruanos por el Kambio.

“No he visto nada eso, lo único que puedo decir es que yo estaba trabajando en el tema de personeros y salía a hacer campañas. Entonces, la verdad, no lo he visto, aparentemente sí cantó en un par de eventos, pero no era parte importante de la campaña en ningún sentido. No era una persona que compartiera cuando estábamos en temas de miradas estratégicas de la campaña”, explicó.

¿Cómo llegó a la campaña de PPK?

Mercedes Aráoz desconoce cómo llegó el cantante a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y se refirió al chat difundido en medios de comunicación en que él le escribe para saludarlo por su cumpleaños.

“Había tanta gente que no sé (cómo llegó), no tengo idea. Hay ese chat, donde yo no participaba, donde Susana (dice) que el señor ha hecho canciones para nosotros, bueno, nada más. No lo conozco. Me saludó porque habíamos sido electos y porque era mi cumpleaños y yo dije gracias. La verdad es que dije gracias a miles de personas que me escribieron para felicitarme. Había gente que había participado en la campaña y que no también. A todo el mundo le agradecía por cortesía”, expresó la exvicepresidenta.

“No me parece una persona calificada”

Para la exparlamentaria, Richard Swing no es una persona calificada para las funciones que fue contratado en el Ministerio de Cultura y por el que cobró más de 175 mil soles.

“Sí lo vi (en la Comisión de Fiscalización), pero no me parece una persona calificada para ejercer las funciones que supuestamente ha hecho. Hay que ver cómo habrán hecho la contratación y que se hagan todas las investigaciones. Tanto como la Contraloría y Fiscalía investiguen sobre el tema y que lleguen a descubrir qué es lo que ha pasado”, manifestó.

Se le preguntó a Mercedes Aráoz si el manejo de la Comisión de Fiscalización en el interrogatorio a el cantante fue el correcto. Ella comprendió la dificultad del sistema tecnólogico.

“Lo que pasa es que es bien difícil manejar un debate mediante un sistema electrónico. Entiendo que es más complicado a cada rato se cruzaban las voces, era bastante complejo. Creo que el tema amerita una mayor investigación y la comisión tiene el deber de hacerlo y quizás controlarle los tiempos al señor porque se tomaba mucho tiempo para explicar algo que no se llegaba a entender”, sostuvo.

¿A qué se dedica Mercedes Aráoz?

La exvicepresidenta contestó que ahora se ha reincorporado a la Universidad del Pacífico donde enseñará dos cursos: Política Pública y Teoría del comercio internacional.

“Me he reincorporado al dictado de la universidad, estoy preparando mis clases, trabajando en mis temas académicos. Siempre he sido profesora universitaria. No estoy dictando todavía, recién me he reincorporado a la Universidad del Pacífico y voy a dictar mis clases”, indicó.

“Justo ahorita usted me ha tomado preparando lo que voy a dictar en el próximo semestre. Voy a dictar un curso de política pública y otro curso de teoría del comercio internacional. Estoy trabajando con la escuela de posgrado, apoyando en los temas de la universidad, en todas las funciones que tenemos. Estoy bastante contenta, vuelvo a mi espacio y creo que puedo servir desde ahí a mi país", finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Congreso de la República acepta renuncia de Mercedes Aráoz

Congreso de la República acepta renuncia de Mercedes Aráoz