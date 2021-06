Alejada de la política hace algún tiempo, la expremier y también ex segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz ha vuelto a su hábitat natural, el sector privado. Es profesora de Economía Pública y Comercio Internacional en la Universidad del Pacífico y consultora. La asustan, confiesa en este diálogo, ideas como el control del mercado y de la población por el Estado, y examina aquí las principales propuestas económicas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

“El feminicidio es producto de la ociosidad generada por el mismo Estado”, afirma el candidato Pedro Castillo. ¿Qué piensa de este diagnóstico?

No. Es un absurdo. El feminicidio es un delito. Todo maltrato a la mujer lo es, en tanto que es parte de un problema más grande que eso. La gente que mata la vamos a encontrar en todas las clases sociales. Entre ricos y pobres vamos a encontrar el problema del feminicidio. Es el resultado de un problema que viene de una cultura patriarcal, no hay duda, donde se asume que la mujer es propiedad del hombre y aquella tiene que obedecerle. Es una cultura antigua que ya está cambiando, gracias a Dios, en el mundo. El señor Castillo refleja claramente esta cultura patriarcal. Incluso en el debate, cuando tocó hablar del enfoque de género mencionó a su madre y su hija. Se olvidó de la esposa, por ejemplo. Es una falta involuntaria pero refleja algo, ¿no?.

Ambos candidatos eludieron pronunciarse sobre el enfoque de género. ¿Es importante para nuestra sociedad?

Sí, totalmente. Lo han confundido. Lo han llamado ideología de género. En realidad, es un enfoque de respeto a las personas. Implica que hombres y mujeres, niñas y niños, merecemos las mismas oportunidades. Si hay personas que, relativamente, son diferentes, por cualquier razón, no tenemos que hacerle bullying ni maltrato. Al contrario, tenemos que respetarla. Que los chicos, en el momento que les corresponda, tengan una educación sexual de acuerdo con su edad. Yo sí creo que tiene que haber un enfoque de género.

Los candidatos eluden sistemáticamente el tema. ¿Será porque temen perder votos en el sector conservador?

Yo me imagino que sí, que eso es lo que ellos han están buscando, capturar o mantener votos en el sector conservador. Pero creo que, si se le explica bien, la gente lo va a entender.

¿Es el Estado el que crea empleo, como se desprende de lo dicho por el candidato Castillo?

Es falso, totalmente. Es cierto que el Estado tiene que promover el empleo, crear las condiciones, pero el que lo genera es la actividad privada. La mayor parte de la inversión es privada. La micro, pequeña, mediana o gran empresa es la fuente del empleo de la población, no es el Estado. El Estado tiene que facilitar las condiciones dando reglas claras.

¿Qué concepción de país está en proyecto cuando un candidato anuncia que el Estado tiene que controlar el mercado?

A mí me asusta, realmente, me asusta. ¿Cómo puede plantearse que el Estado controle el mercado? El mercado es una institucionalidad, es la interacción compleja entre seres humanos, no es un lugar físico, no es el supermercado donde hacemos las compras. El mercado es la interacción de millones de personas y empresas en transacciones económicas: usted me vende un producto, yo se lo compro y nos ponemos de acuerdo. Y esa multiplicidad de interacciones hace que el mercado funcione. Obviamente, tenemos que corregir, primero, abusos en la posición de dominio en los mercados y eso lo hace Indecopi, que no haya monopolios. Para eso se ha hecho una ley antimonopolios. Pero no podemos evitar que el mercado actúe por sí solo. Cuando controlas precios se genera el mercado negro; inmediatamente, la gente va a comprar en el mercado negro porque si no, tiene que hacer colas inmensas. Es falta de conocimientos básicos lo que refleja el señor Castillo.

El control estatal de la población retrotrae a la Revolución Cultural China, que trasladaba por fuerza a grandes masas de jóvenes de la ciudad al campo...

Controlar al ciudadano significa que perderíamos nuestras libertades individuales, nuestra libertad de expresión, poder decidir dónde y cómo vivir, a quién heredamos, a quién no. Yo tuve la suerte de conocer al vicepresidente chino actual (Wang Qishan), me contó su experiencia de la pobreza en que vivían los jóvenes en su época, comiendo un plazo de arroz al día. Ahora China es una potencia mundial, pero esto es por que creyeron en el mercado, creyeron en hacer interacciones del mercado. La China de Mao no es la China de hoy, que participa de las reglas de comercio mundial. Que los jóvenes sientan que en el agro hay posibilidad de hacer empresa, que funciona, que tiene futuro y calidad de vida, eso sí, pero no haciendo trabajo forzoso.

Examinemos algunas propuestas de Keiko Fujimori. El ofrecimiento de 10 mil soles para las familias de más de 180 mil fallecidos por el COVID-19 implica una suma inmensa. ¿Es viable?

Yo imagino que deben haber algunas condiciones: poblaciones más pobres, familias que se endeudaron de manera atroz, puede ser una salida. Puede ser más factible si es más selectiva. Ciento ochenta mil personas es muy grande, pero en los casos más graves puede haber un subsidio adecuado, quizá mecanismos de préstamos para ayudarlos a recuperar la economía familiar. Hay personas que simplemente han perdido todo su capital, sus casas, ahorros.

¿Y los préstamos de S/ 10 mil para un millón de emprendedores pequeños con un periodo de gracia de 5 años?

Ese el modelo de Reactiva, FAE Mype, FAE Agro. Imagino que le van a dar continuidad. Ahora, cinco años de gracia es bastante tiempo, y podría generarle un riesgo al siguiente gobierno. Puede haber una evaluación más clara de qué significa ese período realmente. Premios, por ejemplo, al pronto pago como el modelo de Mivivienda. Cosas por el estilo ayudarían.

¿Elevar el salario mínimo podría traer problemas a la recuperación económica?

Para las circunstancias económicas actuales, subir el salario mínimo es un poquito difícil. Estamos con una pérdida de productividad muy alta como país, y el salario mínimo no solo afecta a la gran empresa, sino también a la pequeña empresa. Podrían plantearse otras alternativas, como el acceso de muchas personas al empleo formal y con ello ayudar a bajar los costos a las pequeñas empresas. Eso ayudaría un poco más que elevar el salario mínimo de manera ciega.

¿La entrega del 40% del canon minero a las familias afectadas le parece funcional?

Totalmente viable. Se le daban estos recursos a los gobiernos regionales y no los gastaban o lo malgastaban, muchas veces en obras, no en la zona de influencia de las empresas mineras, sino en la ciudad capital del gobierno regional o la ciudad de sus familias. Además, se debería acompañar a las familias con programas para que usen esos recursos en sus comunidades, en educación, salud, mejora de sus viviendas. Es factible y no afecta a la caja fiscal.

¿La reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al combustible no afectará la recaudación fiscal?

No. Muy poco. Lo que necesitamos es que se consuman menos combustibles perniciosos al ambiente. Tenemos que favorecer el cambio a un transporte que use combustibles más limpios, más sanos, pero reducir el monto no nos va a hacer daño. Yo creo que se hizo un aumento de manera equivocada y en un mal momento.

Tanto Fujimori como Castillo coinciden en exonerar al transporte público de las multas acumuladas. ¿Es buena medida?

Esa la siento demasiado populista y no estoy de acuerdo. Si eso implica algún cambio de comportamiento quizá, pero tenemos que asegurarnos que no se sigan cometiendo delitos, porque sino volvemos a lo de siempre. Yo creo que tenemos que enseñarle a la población que la ley se tiene que cumplir.

Nuestros niveles de deuda han llegado al 36% del PBI. Con el paquete de Fujimori llegaría al 40%. ¿Hay riesgos severos?

En estos momentos, que el endeudamiento llegue al 40% no lleva un riesgo a la Caja Fiscal ni, en el futuro, al buen sendero fiscal y macroeconómico que teníamos. El 40% es como un límite, digamos, yo creo que ahí podemos andar. Todos los países han aumentado sus niveles de endeudamiento debido a la pandemia, desde el más rico hasta el más pobre. De lo que tenemos que asegurarnos es volver al buen sendero de inversión pública con más inversión privada, que se mejore la gestión para un gasto más eficiente y recuperar las capacidad recaudatoria. Pero el nivel de 40% es un nivel posible, es un buen límite. No debemos subir de ahí, tampoco.

Examinemos ahora algunas propuestas del señor Castillo. ¿Realmente sus planes económicos traerían la quiebra económica del Perú o es una exageración?

Yo no creo que sean exageraciones, va a aumentar la pobreza, la propuesta de control de precios va a generar aumento de precios, y espantar la inversión privada hará que haya menos trabajo. Cálculos recientes que he visto señalan que sus políticas aumentarían los niveles de pobreza. Ahora estamos con un nivel de pobreza del 30% a raíz de la pandemia. Eso es trágico para un país.

En el debate anunció que promoverá un turismo sin lucro. ¿Tiene sentido?

Eso es imposible. El señor no sabe cómo se hace. En muchas comunidades se hace turismo comunitario y esas comunidades tienen lucro, obviamente que ganan dinero. Con ese dinero preservan su calidad de vida, ganan, sobre todo, las mujeres, porque participan ellas principalmente. Quitarle el lucro es hacer imposible su desarrollo. Un turismo donde está el sector privado y la comunidad es súper útil para el bienestar de la población y para el cuidado del medio ambiente. En Perú Libre están pensando en hacerlos dependientes de los subsidios estatales, es el desconocimiento que tiene el señor Castillo.

El controlar las importaciones tendría el propósito de proteger a la agricultura e industria nacionales.

Está mintiendo. La industria nacional ya es exportadora. Es una industria que, gracias a los acuerdos internacionales de libre comercio, están exportando al mundo, la agricultura nacional ya es una agricultura exportadora. Tenemos que mejorar la calidad, la posibilidad de aumentar que haya mas ganancias, más productores en el sector agropecuario, sobre todo de los que están en la agricultura familiar. El control de importaciones refleja un tremendo desconocimiento de cómo funciona el mercado.

El expresidente Martín Vizcarra se ha unido a la campaña de Perú Libre y Pedro Castillo. Cuál es su opinión al respecto.

Bueno, ¿qué podíamos esperar del ‘Lagarto’, no? Si se suma a la campaña es porque él cree que Castillo va a ganar y que con eso va a conseguir protección a sus múltiples investigaciones.

Mercedes Aráoz

Economista y política peruana. Ostenta una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de Miami. Graduada en Economía en la Universidad del Pacífico. Ha sido ministra de Comercio Exterior, premier, congresista y vicepresidenta.