La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, aseguró que no guarda ningún resentimiento al mandatario Martín Vizcarra pese a que se encuentran distanciados.

En diálogo con CNN, la también exministra del gobierno del recordado Alan García señaló que como no le guarda rencor al jefe de Estado, incluso, podría ayudar con las medidas para frenar los contagios del coronavirus.

“Yo no guardo ningún resentimiento al presidente de la República, ni a ninguna persona... Por supuesto apoyaré toda la gestión en mis posibilidades, para que podamos controlar esta pandemia en el país”, subrayó.

En ese sentido, Mercedes Aráoz precisó que no tiene comunicación con el mandatario desde el 1 de octubre del año pasado, luego que Vizcarra Cornejo disolviera el Congreso de la República y ella jurara como presidenta de la República ante el entonces titular del Parlamento, Pedro Olaechea.

“Yo creo que el Perú ha estado haciendo las mejores gestiones para enfrentare la pandemia. El Perú necesita una unidad para enfrentar al coronavirus. Sí (no es tiempo para enfrentamientos políticos), yo no tengo partido político, no estoy afiliado”, remarcó.

Hace unos días, Mercedes Aráoz comentó que aún no ha recibido ninguna comunicación del Legislativo sobre la carta que remitió el pasado 1 de octubre del 2019, en la cual dimitía a su cargo.

“Mi renuncia ha sido irrevocable y no puedo cambiar mi posición. Efectivamente, no me gustó lo que sucedió, pero en cualquier lugar, sin ningún puesto puedo seguir siendo una persona que apoye a esta gestión”, sostuvo en diálogo con “Canal N”.

