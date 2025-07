Faltan menos de dos semanas para la elección de la Mesa Directiva para el periodo 2025-2026.

Y aunque hasta el momento no hay listas definidas, suena con fuerza la presentación del grupo conocido Bloque Democrático.

Se trata de una lista que estaría liderada por José Jeri (Somos Perú) e integrado por los congresistas César Revilla (Fuerza Popular), Ilich López (Acción Popular) y Waldemar Cerrón (Perú Libre).

La desventaja del mencionado grupo es que aquellas bancadas que decidan respaldarlo, tendrán que cargar con una mochila pesada de cuestionamientos que tienen los aspirantes a la Mesa Directiva.

El primero tiene una investigación en la Fiscalía por la presunta comisión del delito de violación sexual, mientras que los tres restantes se encuentran vinculados a pesquisas sobre organización criminal (ver infografía).

Estos son los cuestionamientos sobre los integrantes de la posible lista número 1 a la Mesa Directiva. (Infografía: Diario Correo)

LA CABEZA

En junio de 2021, el accesitario José Enrique Jeri Oré logró una curul en el Congreso luego de que el expresidente Martín Vizcarra, candidato al Parlamento, fuera inhabilitado.

Antes de reemplazarlo, Jeri se mostraba como un férreo defensor del exmandatario y no tenía inconvenientes en “poner las manos al fuego por él”.

“Que sus enemigos quieran aprovechar esos cuestionamientos, algunos errores que él ha cometido, es distinto”, decía el abogado sin inconvenientes.

Sin embargo, el nombre del abogado acaparó los reflectores en enero de este año, luego de que una mujer de 31 años denunciara haber sido violentada sexualmente en estado de inconsciencia el 29 de diciembre de 2024 e implicó a dos hombres, uno de ellos el legislador de Somos Perú.

En paralelo, un juzgado civil en Canta ordenó, entre tantas medidas, que Jeri Oré pase por un tratamiento reeducativo en el centro de salud más cercano a su domicilio, es decir, pasar por terapia psicológica. Sin embargo, el legislador no existió.

En diálogo con Correo, Ricardo Caldas, abogado de Jeri, dijo que las medidas se dictaron cuando el caso lo tenía una Fiscalía de Canta y no la Fiscalía Suprema, por lo tanto, esta última era la que debe requerir las medidas.

Debido al no cumplimiento, la Fiscalía inició una investigación por desobediencia por no cumplir con el tratamiento.

Precisamente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso remitir el expediente del caso del congresista Jeri a la Segunda Fiscalía Suprema Penal, instancia a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

Cabe precisar que Jeri fue uno de los parlamentarios que votó a favor de inhabilitar a Ávalos como fiscal suprema en el año 2023.

José Jeri, de Somos Perú, dijo que hay denuncias en su contra para desprestigiar su posible candidatura. (Joel Alonzo / @photo.gec)

DOS MÁS

Ilich López (Acción Popular) aspira a la segunda vicepresidencia del Congreso, pero sobre este personaje hay una serie de cuestionamientos.

En octubre del año pasado, Raúl Hurtado, gerente de general de la empresa de seguridad CE&G Sociedad Comercial de Respuesta Limitada, denunció al acciopopulista por usarlo como testaferro para defraudar al Estado.

Hurtado aseguró en Cuarto Poder que el legislador le pidió ser su testaferro para ganar contratos a cambio de un pago mensual de 1400 soles.

Además, presentó audios en los que se escucharía al congresista dar ideas de cómo librar de la cárcel a su presunto testaferro.

Por otro lado, este año se conoció que según el acto directorio de Caja Huancayo N.º 023 del año 2011, Ilich López fue suspendido como director de dicha entidad y posteriormente removido por no privilegiar el interés de la sociedad sobre los suyos, infringiendo los artículos 177° y 180° de la Ley General de Sociedades.

Uno de los motivos de su salida fue su insistencia en comunicarse con el jefe de Seguridad Integral de Caja Huancayo durante el proceso de selección para contratar servicios de vigilancia, esto incluso antes de que se aprobaran las bases del proceso.

A esto se le suma la investigación que tiene en la Fiscalía en el caso “Los Niños”.

La pesquisa está vinculada a una presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo, mientras que los legisladores cumplían la función de “brazo congresal” que recibía dádivas a cambio de votaciones que lo favorecían, entre ellas, evitar una vacancia.

Mientras que como candidato a la tercera vicepresidenta está Waldemar Cerrón de Perú Libre, quien intenta mantenerse en la Mesa Directiva por tercera vez.

El integrante del partido del lápiz no necesita presentación, pues es hermano del prófugo Vladimir Cerrón, a quien no tiene inconvenientes en defender.

En 2023, cuando Cerrón Rojas era segundo vicepresidente del Congreso, tenía como asesora a Ana María Córdova Capucho, investigada por el delito de obstrucción a la investigación por terrorismo.

Un año después, el legislador presentó un proyecto de reforma constitucional que facultaría a los congresistas a requerir “informes documentados” a los organismos del sistema de justicia.

En la práctica, obligar a jueces y fiscales a enviar datos importante sobre procesos judiciales en trámite, con un tope máximo de 10 días hábiles para dar respuesta.

Sin embargo, la mochila más pesada que tiene Waldemar es la investigación por la presunta comisión del delito de organización criminal en el caso “Los Dinámicos del Centro”.

Según la tesis fiscal, la red habría tenido como epicentro la región Junín, donde se otorgaban licencias de conducir de manera irregular y se gestionaban contratos públicos fraudulentos para beneficiar a personas cercanas al partido Perú Libre.

Waldemar Cerrón busca integrar la Mesa Directiva por tercera vez.

UNO MÁS

La polémica lista también estaría conformada por César Revilla de Fuerza Popular, quien aspiraría a la primera vicepresidencia del Congreso.

Su nombre pasó desapercibido en la bancada naranja, porque no es uno de los padres de la patria que haya destacado por su presencia en los medios de comunicación. Sin embargo, si acaparó algunas páginas cuando se reveló que la Fiscalía lo incluyó en el caso “La fiscal y su cúpula de poder”.

La investigación apunta a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, como presunta líder de una organización criminal que habría prometido archivar investigaciones de congresistas a cambio de sus votaciones en determinado sentido en algunos casos como la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos.

Revilla es investigado por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio, cohecho activo específico y tráfico de influencias.

El fujimorista fue mencionado en chats que tiene la Fiscalía de Jaime Villanueva, exasesor de Benavides.

“Hablamos con (Luis) Aragón, (Edwin) Martínez e Ilich (López). He hablado con algunos y he conseguido a Somos (Perú), Cordero y los 4 ‘Niños’. Revilla me coordinó esas reuniones. Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial, faltaría Perú Libre”, se lee en las conversaciones.

La lista que competiría con los cuatros personajes mencionados estaría liderada por José Cueto (Honor y Democracia), quien todavía busca conversaciones con otras bancadas como Avanza País.

Cabe precisar que los grupos parlamentarios de izquierda suman al menos 24 votos. Nada está dicho.