La Mesa Directiva del Congreso, presidida de manera encargada por Fernando Rospigliosi, aprobó otorgar una compensación extraordinaria al personal de la División de Seguridad del Parlamento (DIVSECON); así como a edecanes y miembros de la escolta que brindan protección a las instalaciones parlamentarias y a las autoridades legislativas.

El beneficio alcanzará a efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que prestan servicio en el Congreso y será entregado de manera excepcional durante julio de 2026, según el acuerdo aprobado en la 47.ª sesión de la Mesa Directiva.

Para acceder a la bonificación, el personal deberá acreditar al menos dos meses de servicio continuo e ininterrumpido en el Parlamento al 15 de julio.

La medida será ejecutada por la Dirección General de Administración y cuenta con el respaldo de informes técnicos de las áreas de Recursos Humanos y Planeamiento y Presupuesto.

La Mesa Directiva destacó la labor que realizan en el resguardo de las instalaciones del Congreso, los parlamentarios, los representantes del Parlamento Andino y la propia Mesa Directiva.