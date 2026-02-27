La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez, anunció el adelanto del pago de subvenciones a más de 1 millón 700 mil usuarios de programas sociales. La medida responde a las emergencias climáticas por lluvias intensas en diversas regiones del país.

El adelanto del pago beneficia a 760 mil usuarios de Juntos, 820 mil de Pensión 65 y 124 mil del programa Contigo. “Ya iniciamos el abono; pueden cobrar en ventanillas autorizadas”, destacó la titular del Midis.

La titular del sector también indicó que se han puesto a disposición los Tambos del programa PAIS, los cuales vienen siendo utilizados como refugios temporales, centros de acopio y espacios de monitoreo de riesgos en las zonas más afectadas.

Además, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Midis viene coordinando con COEN-Indeci para el seguimiento continuo de emergencias.

Vásquez hizo el anuncio tras entregar herramientas por S/ 100 mil a ollas comunes de Carabayllo, dentro del proyecto “Mi Emprendimiento Mujer” de Foncodes, reforzando apoyo a familias vulnerables.